Encuentro en Trévago para dialogar sobre presente y futuro del medio rural

Jueves, 25 Septiembre 2025 07:38

El próximo 27 de septiembre el escritor y periodista Emilio Gancedo participará de un encuentro en Trévago, para conversar en

torno a su libro Palabras Mayores y dialogar sobre el presente y futuro del medio rural, sus retos y oportunidades.

La cita tendrá lugar en el Centro de Canteras Molineras y forma parte de los actos organizados con motivo del 30 aniversario de la Fundación de

PROYNERSO, que este año celebra tres décadas de trabajo a favor del desarrollo rural en el noreste de Soria.

En Palabras Mayores, Gancedo da voz a decenas de personas mayores de toda España que narran, en primera persona, sus vivencias, recuerdos y

sentimientos.

El libro constituye un mosaico coral en el que se reflejan las raíces del mundo rural, la dureza del trabajo en el campo, la riqueza de las tradiciones,

el peso de la historia reciente y, sobre todo, la sabiduría acumulada de generaciones que han mantenido vivas las comunidades rurales frente al olvido.

Este acto pretende ser, además, un homenaje a las gentes de nuestros pueblos, verdaderos guardianes de la memoria, la cultura y las tradiciones que han dado vida al territorio.

Durante el encuentro, Gancedo conversará con el escritor soriano Samuel Alonso Omeñaca, compartirá reflexiones y experiencias ligadas a este trabajo, abriendo un espacio de diálogo con los asistentes para poner en valor la riqueza humana, cultural y social de nuestros pueblos.