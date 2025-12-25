El Papa León XIV apela a la paz como camino de responsabilidad

Jueves, 25 Diciembre 2025 13:25

El Papa León XIV ha invitado a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad y ha apelado a la paz como camino de responsabilidad, en su primer mensaje Urbi et Orbi, en Navidad.

Según León XIV, Jesús es nuestra paz porque nos libera del pecado y nos enseña a vivir de manera responsable.

La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino el fruto de reconocer nuestras propias faltas, pedir perdón y comprometernos con los demás, ha recalcado.

Solo desde un corazón perdonado y lleno de amor es posible construir relaciones pacíficas y justas.

Como ha subrayado el Papa, “Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros”.

El mensaje del Papa no se limitado a la espiritualidad individual; también ha sido un llamamiento a la paz mundial.

El Pontífice ha recordado la situación de Medio Oriente, Ucrania, América Latina, Myanmar, Sudán, Haití y otras regiones afectadas por conflictos, violencia y catástrofes naturales.

En este sentido ha pedido que los líderes políticos y la comunidad internacional trabajen por la reconciliación, el diálogo y la justicia, siempre con la inspiración del Niño Jesús.

El Papa ha recordado que Jesús nació en un establo porque no había lugar para Él en el albergue. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un humilde comedero para animales.

Este gesto revela que el Hijo de Dios, eligió la pobreza y la humildad por amor a la humanidad.

Con su nacimiento, Jesús se identifica con los marginados, los excluidos y los que sufren, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la solidaridad y el amor hacia los demás.

León XIV ha concluido su mensaje recordando que la Navidad nos ofrece un regalo permanente: Cristo hecho hombre, que viene a salvar, no a condenar. Su llegada no es efímera, sino para quedarse, sanar heridas y traer descanso al corazón humano.