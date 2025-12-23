Descienden los suicidios en España por segundo año consecutivo

Martes, 23 Diciembre 2025 09:01

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos definitivos de mortalidad por suicidio correspondientes al año 2024. En total, se registraron 3.953 defunciones por esta causa, lo que supone un descenso de 163 casos respecto al año 2023, cuando se contabilizaron 4.116.

Esta evolución consolida la tendencia descendente observada, si bien las cifras continúan situando al suicidio como una cuestión prioritaria en el ámbito de la salud pública.

Perfil sociodemográfico

Mayor prevalencia en hombres: representan el 73,4% de los casos (2.902), con una tasa de 12,1 por 100.000 frente a 4,2 (1.051) en mujeres, exige la incorporación de estrategias con perspectiva de género.

Estas deben combatir el aislamiento social y los estereotipos que obstaculizan la expresión emocional y el acceso al apoyo en hombres. Al mismo tiempo, es necesario adaptar las intervenciones para responder a la vulnerabilidad y las necesidades específicas de las mujeres.

Edad avanzada, el mayor riesgo: las tasas más altas se concentran en hombres mayores de 85 años o más. Entre los 85 a 89 años el riesgo supera los 40,2 por cada 100.000 habitantes, cinco veces la media nacional y superior al dato de 2023 (36,7).

Este dato refleja el impacto de la vulnerabilidad asociada a aislamiento, enfermedad crónica y pérdida de redes de apoyo.

Niños, niñas y jóvenes: el total de fallecimientos en menores de 30 años disminuye. Pasa de 364 suicidios en 2023 a 344 en 2024. Sin embargo, dentro de este grupo se registra un aumento en los menores de 20 años, cuyos casos pasan de 76 a 90.

Determinantes sociales

El suicidio es un fenómeno multicausal que no puede explicarse únicamente desde la perspectiva clínica.

Los determinantes sociales, económicos y culturales ejercen una influencia decisiva en la aparición y distribución del riesgo.

Estos factores interactúan con las características individuales y no de forma aislada: se combinan y se potencian entre sí, creando entornos de alta vulnerabilidad donde el riesgo de suicidio se multiplica.

Las condiciones socioeconómicas son uno de los factores determinantes en el riesgo suicida.

La falta de ingresos suficientes, la precariedad laboral y la inseguridad económica generan un contexto de vulnerabilidad que limita la capacidad de cubrir necesidades básicas y planificar el futuro. La incertidumbre sobre el empleo, la ausencia de oportunidades y la presión económica sostenida incrementan la sensación de falta de control sobre la propia vida.

Desempleo y precariedad: el desempleo prolongado y los contratos temporales o de baja remuneración se asocian con mayor riesgo de suicidio.

La falta de estabilidad laboral no solo reduce los ingresos, sino que erosiona la identidad personal y la percepción de utilidad social.

Pobreza y exclusión social: en España, una de cada dos personas es dependiente económicamente y el 25,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Desigualdad estructural: la brecha entre grupos sociales se traduce en diferencias en acceso a recursos, oportunidades y servicios. Esta desigualdad no solo afecta a los ingresos, sino también a la capacidad de afrontar crisis vitales.

Carga económica en hogares: el esfuerzo para cubrir gastos básicos (alimentación, higiene, energía, transporte) limita la estabilidad financiera, generando estrés y malestar emocional, especialmente en hogares monoparentales y jóvenes.

Más recursos y más apoyo: dos planes para mejorar la salud mental y prevenir el suicidio

El Ministerio de Sanidad ha reforzado su actuación a través de dos planes clave que permiten avanzar en la mejora de la atención y la prevención en este ámbito.

En junio de 2025 se acordó la asignación de 39 millones de euros al Plan de acción de salud mental 2025-2027, orientado a mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios, reducir los tiempos de espera, humanizar los espacios asistenciales y fortalecer la formación de profesionales.

Este plan se está desarrollando a través de 224 proyectos actualmente en ejecución, que contemplan medidas para mejorar la atención ciudadana, reforzar los servicios de salud mental infanto-juvenil, impulsar el apoyo entre pares y avanzar en la integración de la salud mental en el primer nivel asistencial.

Cada iniciativa se diseña con el objetivo de construir un sistema más accesible, cercano y centrado en las personas.

Línea 024: Medio millón de llamadas desde su puesta en marcha en 2022.

Dentro de esta estrategia integral, el Ministerio de Sanidad pone a disposición de la ciudadanía la Línea 024, un servicio público, gratuito, confidencial y operativo las 24 horas del día, todos los días del año. Esta línea ofrece atención telefónica y por chat a personas con ideación suicida, así como a familiares y allegados.

Desde su puesta en marcha en mayo de 2022 hasta finales de noviembre de 2025, la Línea 024 ha atendido más de medio millón de llamadas, lo que pone de manifiesto su papel clave como recurso de apoyo inmediato. A través de este servicio, se ofrece acompañamiento profesional y orientación personalizada, facilitando el contacto con recursos comunitarios disponibles en el entorno de cada persona. Cada intervención se adapta a las características y necesidades individuales, con el compromiso de garantizar que el apoyo no se limite al primer contacto, sino que se mantenga a lo largo del proceso, contribuyendo a que ninguna persona tenga que afrontar sola una situación de crisis.

El papel de los medios de comunicación: informar con responsabilidad

La prevención del suicidio requiere también el compromiso activo del conjunto de la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación.

En coherencia con los planes desarrollados, el Ministerio de Sanidad ha elaborado y publicado el Decálogo de recomendaciones para profesionales en la comunicación responsable sobre el suicidio, una guía que orienta a los medios en el tratamiento informativo de esta realidad de forma ética, rigurosa y segura.

El decálogo incide en la necesidad de abordar estas informaciones con especial sensibilidad, evitando el sensacionalismo, la simplificación de las causas o la exposición de detalles que puedan generar un efecto adverso, como la descripción de métodos. T

ambién subraya la importancia de contextualizar los datos, proteger la intimidad y dignidad de las personas y sus familias, e incluir siempre referencias a recursos de ayuda. La forma de comunicar importa y puede tener consecuencias.

Por ello, el Ministerio promueve una comunicación que contribuya activamente a la prevención, fortalezca los factores de protección, fomente la búsqueda de apoyo y ayude a construir una visión social más empática, informada y responsable en torno a la salud mental.