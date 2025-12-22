Consejos de OCU para evitar contratiempos en las macrofiestas navideñas

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:54

Con cerca del 30 por ciento de los españoles dispuesto a celebrar la Nochebuena, la Nochevieja o los Reyes en pubs, discotecas o salas de fiesta, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la asociación ha advertido de que no todos estos eventos garantizan la misma calidad ni las medidas de seguridad necesarias.

Entradas falsas, aforos descontrolados o falta de autorización son algunos de los incidentes más habituales.

Para prevenir disgustos, OCU ha recordado seis recomendaciones clave:

1. Antes de comprar la entrada, OCU aconseja preguntar a la empresa organizadora si cuenta con la autorización municipal obligatoria y con el seguro de responsabilidad civil. También recomienda que el evento disponga de un seguro específico para guardarropa, y seguridad privada.

2. Lo ideal es adquirir las entradas directamente a la empresa organizadora o, si se hace online, a través de su web oficial. Esto facilita cualquier reclamación posterior. Además, es importante verificar que el ticket incluya CIF, domicilio social, datos de contacto y las consumiciones incluidas.

3. Si se modifican aspectos esenciales —como el local, los servicios incluidos o el horario— los consumidores pueden reclamar ante la Dirección General de Consumo. En caso de sospecha de estafa, ya sea por entradas falsas o un posible exceso de aforo, OCU recomienda acudir directamente a la policía.

4. Ya en la fiesta observe las medidas de seguridad: localice las salidas de emergencia y compruebe que sean practicables: sin candados u obstáculos. Además, debe haber recorridos de evacuación visibles que puedan completarse en menos de 3 minutos: si cree la densidad de público lo impide, comuníquelo; puede exigir la devolución del importe de la entrada.

5. OCU ha recordado que cada año se producen alrededor de 1.700 accidentes relacionados con artefactos pirotécnicos. La recomendación es clara: no llevar petardos a las fiestas y mantener la distancia de seguridad en caso de espectáculos pirotécnicos.

6. Para quienes planeen consumir alcohol, la opción más responsable es utilizar transporte público. No obstante, OCU ha advertido de que en estas fechas la frecuencia de paso se reduce, los atascos aumentan y la demanda de taxis y VTC se dispara, lo que puede multiplicar sus tarifas.

