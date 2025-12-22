El segundo premio (70.048) del sorteo de Navidad, íntegro en Madrid

Lunes, 22 Diciembre 2025 09:35

El segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad ha sido el primero en llevar la felicidad. Ha sido el número 70.048 y ha caído íntegro en Madrid.

El segundo de los grandes premios de la Loteria de Navidad ha repartido un buen pellizco: 125.000 euros al décimo, 1,25 millones de euros a la serie completa.

Pero dado que los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial, el dinero que se llevan los afortunados es un poquito más bajo: 108.000 euros se van para el agraciado, mientras que 17.000 euros están destinados a las arcas del Estado.

Los números anterior y posterior al segundo premio también reparten un pellizco: 1.250 euros por décimo, estos, sí, de manera íntegra.

Lo mismo ocurre con los números restantes de la centena, que se llevan 100 euros (como la pedrea), misma cantidad que se lleva también cualquier décimo cuyas dos últimas cifras coincidan con las del segundo premio.

La administración madrileña que ha repartido la fortuna se encuentra en la céntrica calle del Barquillo, en el barrio de Justicia del distrito Centro, entre la calle de Alcalá y la de Fernando VI.