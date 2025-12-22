Siga el sorteo extraordinario de Navidad, en directo

Cada 22 diciembre, con la llegada del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, millones de españoles y, entre ellos miles de sorianos, depositan su ilusión en un número, aferrándose a la remota pero persistente posibilidad de convertirse en uno de los afortunados. Puede seguir el sorteo en directo en el siguiente enalce.

https://www.loteriasyapuestas.es/es/sorteos-en-directo

Más que un juego, es un ritual colectivo, una tradición cargada de simbolismo y sueños compartidos que ha sobrevivido más de dos siglos. El sorteo concentra la atención de toda España y despierta expectación internacional, movilizando no solo la economía del juego, sino también la imaginación y la esperanza de quienes participan.

Desde su nacimiento, el precio del décimo ha evolucionado de forma constante. En 1812 equivalía a apenas 0,06 euros actuales; a finales del siglo XIX alcanzaba 0,30 euros; a mediados del XX subió a 1,20 euros; en los años setenta se situó en 6 euros y, a finales de los ochenta, en 15 euros. Desde 2002, el precio se mantiene estable en 20 euros por décimo.

Pese a esta estabilidad, el gasto global sigue aumentando.

a fiebre de Soria por la Lotería de Navidad se mantiene y un año más lidera los datos de consignación por habitante.

ara Soria se han reservado 25,7 millones de euros en décimos que se traducen en que cada soriano gastará una media de 285 euros.