La DGT recomienda planificar viaje ante previsión de nevadas en la Península

Sábado, 20 Diciembre 2025 13:51

La Dirección General de Tráfico ha recomendado a los conductores que planifiquen su viaje y antes de emprenderlo consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras, ya que la nieve podría dificultar mañana domingo la circulación en varias zonas de la Península, entre ellas la provincia de Soria.

La llegada de un frente atlántico provocará lluvias y un descenso en la cota de nieve durante esta tarde y mañana domingo, afectando a una parte extensa de la Península, en un fin de semana en el que muchos ciudadanos se desplazan para reunirse con familiares y amigos para celebrar la Navidad,

Según la previsión de la AEMET, aunque las nevadas pueden comenzar durante hoy en la montaña de Lugo, Orense y Cordillera Cantábrica de León, el periodo más adverso de nevadas se producirá mañana en las provincias de Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, La Rioja, Navarra, Zaragoza; Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y Sierra de Madrid, tal y como muestra el mapa de avisos de la AEMET.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas son:

A-66/AP-66 (Asturias y León)

A-67 (Palencia-Cantabria)

A-6/AP-6 (Madrid- León)

AP-51 (Ávila)

AP-61 (Segovia)

A-1 (Madrid-Burgos)

A-2 (Madrid- Soria)

A-52 (Benavente-Ourense)

A-23 (Huesca-Jaca)

Tráfico ha recordado también, la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

La DGT informa en tiempo real a través de varios canales como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).

Medidas a adoptar

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

Restricciones a la circulación de vehículos pesados.

Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

Cortes totales preventivos.

Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Imprescindible

Ante esta situación, ha recordado algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras:

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

La Dirección General de Tráfico, está a nivel central, en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos – UMA- de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.