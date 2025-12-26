El frío y las heladas marcan previsiones de AEMET para despedir el año

Viernes, 26 Diciembre 2025 09:23

La predicción especial para las fiestas navideñas elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguen marcadas por el frío en la Península y las heladas.

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28

Se prevé una situación dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en las mitades sur y este peninsulares y en Baleares, afectando durante el viernes también a Galicia.

Se esperan fuertes y persistentes en zonas del litoral y prelitoral mediterráneo, siendo también posible en Baleares durante el viernes y en los litorales atlánticos andaluces el sábado. En regiones de Cataluña podrán acumularse más de 250 mm.

La cota de nieve, localmente por debajo de 500/700 metros el viernes, irá subiendo hasta los 1300/1700 m., con acumulados significativos en el Pirineo.

Las temperaturas tenderán a ascender, con heladas, que al principio cubrirán amplias zonas del interior peninsular y serán intensas en entornos de montaña del norte, tendiendo a menos para quedar restringidas a montañas. Predominará el viento moderado de componente este, con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo, golfo de Cádiz y Cantábrico. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, pocos cambios térmicos y viento moderado de componentes oeste y norte.

Lunes 29 y martes 30

Durante estos días se irá imponiendo el anticiclón en la Península y Baleares, siendo probable alguna precipitación en regiones del Mediterráneo, y el martes también en áreas del cuadrante suroeste y Cantábrico.

Las temperaturas máximas no experimentarán cambios significativos y las mínimas descenderán, con heladas ganando terreno en el interior peninsular.

Los vientos serán flojos y ganarán protagonismo las nieblas, especialmente en la mitad norte. En Canarias predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

Miércoles 31 y jueves 1

Con incertidumbre creciente se prevé que las altas presiones vayan perdiendo terreno en la Península y Baleares permitiendo el paso de perturbaciones atlánticas que dejarán probables precipitaciones en el tercio sur peninsular, Cantábrico y Baleares, sin descartarse en el resto, y pudiendo ser en forma de nieve en montañas.

Las nieblas seguirán presentes en zonas de interior, y las temperaturas descenderán, con heladas que cubrirán la mayor parte de interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular.

El viento tenderá a intensificarse predominando la componente norte y siendo probable alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro, de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de nordés en los litorales de Galicia. En Canarias es probable que el paso de frentes deje precipitaciones, con temperaturas sin cambios y viento moderado de componentes este y sur.