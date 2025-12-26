El frío y las heladas marcan previsiones de AEMET para despedir el año
La predicción especial para las fiestas navideñas elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) siguen marcadas por el frío en la Península y las heladas.
Viernes 26, sábado 27 y domingo 28
Se prevé una situación dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en las mitades sur y este peninsulares y en Baleares, afectando durante el viernes también a Galicia.
Se esperan fuertes y persistentes en zonas del litoral y prelitoral mediterráneo, siendo también posible en Baleares durante el viernes y en los litorales atlánticos andaluces el sábado. En regiones de Cataluña podrán acumularse más de 250 mm.
La cota de nieve, localmente por debajo de 500/700 metros el viernes, irá subiendo hasta los 1300/1700 m., con acumulados significativos en el Pirineo.
Las temperaturas tenderán a ascender, con heladas, que al principio cubrirán amplias zonas del interior peninsular y serán intensas en entornos de montaña del norte, tendiendo a menos para quedar restringidas a montañas. Predominará el viento moderado de componente este, con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo, golfo de Cádiz y Cantábrico. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, pocos cambios térmicos y viento moderado de componentes oeste y norte.
Lunes 29 y martes 30
Durante estos días se irá imponiendo el anticiclón en la Península y Baleares, siendo probable alguna precipitación en regiones del Mediterráneo, y el martes también en áreas del cuadrante suroeste y Cantábrico.
Las temperaturas máximas no experimentarán cambios significativos y las mínimas descenderán, con heladas ganando terreno en el interior peninsular.
Los vientos serán flojos y ganarán protagonismo las nieblas, especialmente en la mitad norte. En Canarias predominarán los cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas montañosas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.
Miércoles 31 y jueves 1
Con incertidumbre creciente se prevé que las altas presiones vayan perdiendo terreno en la Península y Baleares permitiendo el paso de perturbaciones atlánticas que dejarán probables precipitaciones en el tercio sur peninsular, Cantábrico y Baleares, sin descartarse en el resto, y pudiendo ser en forma de nieve en montañas.
Las nieblas seguirán presentes en zonas de interior, y las temperaturas descenderán, con heladas que cubrirán la mayor parte de interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular.
El viento tenderá a intensificarse predominando la componente norte y siendo probable alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro, de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y de nordés en los litorales de Galicia. En Canarias es probable que el paso de frentes deje precipitaciones, con temperaturas sin cambios y viento moderado de componentes este y sur.