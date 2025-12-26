Derecho a la eutanasia en España: 426 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024

Viernes, 26 Diciembre 2025 16:23

Cuatrocientas veintiséis personas recibieron en 2024 en España la prestación de ayuda para morir, según el informe anual publicado por el Ministerio de Sanidad, que recoge la evolución de este derecho sanitario en el Sistema Nacional de Salud.

En total, durante 2024 se finalizaron 929 procesos, incluyendo 803 solicitudes presentadas y resueltas ese año, además de 126 iniciadas en años anteriores.

Del total de procesos finalizados en 2024:

426 prestaciones efectivas de ayuda a morir (45,86%)

308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).

141 denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%).

54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%).

Perfil del Solicitante:

La mayoría de los procesos finalizados (75,89%) correspondieron a pacientes mayores de 60 años. El tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77%).

Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22% de los casos.

La mayoría de las solicitudes siguieron el procedimiento del artículo 5.1 de la LORE (con capacidad de hecho), mientras que 51 procesos (5,49%) se iniciaron mediante instrucciones previas.

Denegaciones y revocaciones

Se registraron 141 denegaciones (15,18% de los 929 procesos finalizados en 2024).

Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables a solicitudes de eutanasia (puede haber más de un informe por solicitud o proceso).

De estos, 75 fueron objeto de reclamación.

Finalmente, 20 de esas reclamaciones fueron estimadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), revirtiendo la denegación inicial y permitiendo que estos casos se aprobaran como prestaciones, ya contabilizadas dentro del total de 426 prestaciones realizadas en 2024.

Revocaciones y Aplazamientos:

En 2024 se registraron 54 revocaciones (5,81% de los procesos finalizados), el doble que el pasado año, que fueron 21.

Según el momento de la revocación, las solicitudes canceladas por voluntad propia se distribuyen de la siguiente manera:

1. Antes de la segunda solicitud: 38 casos (donde el proceso se detuvo de forma muy temprana).

2. Entre la segunda solicitud y la resolución final: 7 casos (el paciente cambió de opinión mientras la comisión evaluaba su expediente).

3. Después de la aprobación de la comisión: 9 casos (personas que ya tenían el permiso, pero renunciaron finalmente a la prestación)

De las 508 solicitudes aprobadas por la CGyE en 2024, 55 personas (10,83%) pidieron aplazamiento de la prestación. Dos tercios de esos aplazamientos (34 casos, 61,82%) terminaron finalmente en una prestación [1].

Tiempos de Tramitación y Fallecimientos

El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la CGyE fue de 52,97 días, con una mediana de 41 días.

Esto se compara con el plazo máximo establecido por la Ley, que es de alrededor de 30-40 días naturales.

El plazo medio total transcurrido desde la primera solicitud hasta la realización de la prestación (incluidos aplazamientos) fue de 82,65 días, con una mediana de 62 días.

En 2024, en 117 casos (12,59%) el MR (Médico Responsable) estimó oportuno reducir el plazo entre la primera y la segunda solicitud, debido al riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante.

Fallecimientos durante la tramitación-

308 personas fallecieron antes de que se resolviera el procedimiento (33,15% del total de procesos).

El tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento en este grupo fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días.

Esta mediana es inferior al tiempo mínimo de tramitación requerido por la LORE.

Donación de Órganos

La donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir se ha consolidado.

En 2024, 63 personas (14,79% de las prestaciones) se acogieron al programa de donación de órganos.

Desde la entrada en vigor de la LORE (junio 2021) hasta finales de 2024, 156 personas han donado sus órganos, lo que ha permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 personas.