Jueves, 25 Diciembre 2025
Buscar
Cubierto
1.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Nochebuena tranquila, con avisos por peleas, ruidos y vados

La Nochebuena ha sido tranquila en materia de seguridad en Soria. Peleas, ruidos y vados han sido los avisos a la Policía Local.

El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria ha señalado que la Nochebuena ha sido tranquila en la ciudad, aunque se han registrados dos avisos por peleas a las 2:00 y a las 6.15 horas, hasta el momento sin ninguna denuncia.

Además se han registrado avisos en la Policía Loca por ruidos y vados.

También se ha producido un accidente vial, a las 13.00 horas, con atestado, en la rotonda junto al cementerio.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 95417

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia