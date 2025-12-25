Nochebuena tranquila, con avisos por peleas, ruidos y vados

Jueves, 25 Diciembre 2025 14:33

La Nochebuena ha sido tranquila en materia de seguridad en Soria. Peleas, ruidos y vados han sido los avisos a la Policía Local.

El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria ha señalado que la Nochebuena ha sido tranquila en la ciudad, aunque se han registrados dos avisos por peleas a las 2:00 y a las 6.15 horas, hasta el momento sin ninguna denuncia.

Además se han registrado avisos en la Policía Loca por ruidos y vados.

También se ha producido un accidente vial, a las 13.00 horas, con atestado, en la rotonda junto al cementerio.