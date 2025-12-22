Concierto benéfico de Navidad de la Banda Municipal de Música de Golmayo, en Soria

Lunes, 22 Diciembre 2025 14:44

La Banda Municipal de Música de Golmayo celebrará este martes, 23 de diciembre, su tradicional concierto benéfico de Navidad en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

La cita comenzará a las 20:00 horas y está dirigida a un público familiar, con un repertorio centrado en conocidas bandas sonoras de Disney.

El concierto estará dirigido por Alejandro Delgado Marina y se enmarca dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Golmayo, con motivo de las fiestas navideñas. La iniciativa cuenta además con el patrocinio de la Diputación de Soria.

Las entradas tendrán un precio de 5 euros y podrán adquirirse únicamente en taquilla, en efectivo, a partir de las 19:15 horas.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Parroquia del Espíritu Santo de Camaretas y a la asociación Amigos de Monseñor Óscar Romero.

Desde el Ayuntamiento de Golmayo se ha animado a vecinos y público en general a asistir a este concierto solidario, que une música, cultura y compromiso social en una fecha tan señalada.