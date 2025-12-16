El estreno más esperado de año llega a Cines Lara

Martes, 16 Diciembre 2025 07:47

Cines Lara lleva a cartelera el estreno más esperado del año, "Avatar, fuego y ceniza", y le acompaña una de las pocas películas “valientes” que se han atrevido a estrenar a la vez que la saga cinematográfica de las dos películas más taquillera de todos los tiempos.

Y como no podía ser de otro modo, durante las fiestas navideñas, Cines Lara abre todos los días, excepto los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero.

Además los estrenos de la siguiente semana se adelantan al día de Navidad (jueves 25).

AVATAR. FUEGO Y CENIZA

Con "Avatar: Fuego y Ceniza", James Cameron lleva al público de vuelta a Pandora en una nueva aventura con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

La película se sitúa aproximadamente dos semanas después de los eventos de Avatar: El sentido del agua. Sully y Neytiri deben lidiar con el dolor por la pérdida de su hijo Neteyam mientras se enfrentan a una nueva amenaza interna y al recrudecimiento del conflicto con los humanos en Pandora.

El reparto se complete con Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass y Kate Winslet.

Avatar: Fuego y Ceniza | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD

VIDA PRIVADA

Película de la guionista y directora francesa Rebecca Zlotowski, interpretada por Jodie Foster y Daniel Auteuil.

La reconocida psiquiatra Lilian Steiner emprende una investigación privada tras la misteriosa muerte de uno de sus pacientes. Convencida de que no fue un suicidio, sino un asesinato, se adentra en un peligroso entramado de secretos, manipulaciones y verdades ocultas. A medida que profundiza en el caso, Lilian pondrá en riesgo su prestigio, su carrera e incluso su vida, enfrentándose a fuerzas que harán todo por mantener el crimen enterrado.

Un thriller psicológico donde nada es lo que parece.

VIDA PRIVADA TRAILER ESPAÑOL - 19 DE DICIEMBRE SOLO EN CINES