Cines Lara adelanta los estrenos al 25 de diciembre

Martes, 23 Diciembre 2025 08:38

La nueva programación de Cines Lara adelanta esta semana los estrenos al 25 de diciembre. Durante estas fiestas navideñas, abrirá todos los días excepto el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

ANACONDA

Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) son amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico» cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les empuja a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su cómico y caótico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría costarles la vida?…

Dirigida por Tom Gormican.

Anaconda | Tráiler Oficial en Español HD. En cines 25 de diciembre.

BOB ESPONJA. UNA AVENTURA PIRATA

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en su mayor y más reciente aventura cinematográfica: ¡Bob Esponja: Una Aventura Pirata!

Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcar para seguir la pista del Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma. Así comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ha llegado jamás.

Bob Esponja: Una Aventura Pirata I Tráiler Oficial (2025)