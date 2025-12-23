Cines Lara adelanta los estrenos al 25 de diciembre
La nueva programación de Cines Lara adelanta esta semana los estrenos al 25 de diciembre. Durante estas fiestas navideñas, abrirá todos los días excepto el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.
ANACONDA
Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd) son amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico» cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les empuja a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su cómico y caótico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría costarles la vida?…
Dirigida por Tom Gormican.
Anaconda | Tráiler Oficial en Español HD. En cines 25 de diciembre.
BOB ESPONJA. UNA AVENTURA PIRATA
Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en su mayor y más reciente aventura cinematográfica: ¡Bob Esponja: Una Aventura Pirata!
Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcar para seguir la pista del Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma. Así comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ha llegado jamás.
Bob Esponja: Una Aventura Pirata I Tráiler Oficial (2025)
|PROGRAMACIÓN DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE (2025)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|AVATAR. FUEGO Y CENIZA - 3D
|17,45
|12 años
|AVATAR. FUEGO Y CENIZA
|21,30
|12 años
|SALA 2
|AVATAR. FUEGO Y CENIZA
|18,00
|12 años
|FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2
|22,35
|12 años
|SALA 3
|EL REY DE REYES
|17,45
|Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|AVATAR. FUEGO Y CENIZA
|20,30
|12 años
|SALA 4
|ANACONDA
|18,00
|20,15
|22,35
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 5
|BOB ESPONJA. UNA AVENTURA PIRATA
|18,00
|20,15
|Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|ESTRENO NACIONAL
|NÚREMBERG
|22,30
|16 años
|SALA 6
|ZOOTRÓPOLIS 2
|18,00
|20,30
|Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|VIDA PRIVADA
|22,35
|12 años