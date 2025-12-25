Cuatro equipos de la cantera del Sporting Santo Domingo participarán en Copa de España

Jueves, 25 Diciembre 2025 12:51

Cuatro equipos de las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria participarán en la Copa de España, la competición que organiza la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en Valladolid, del 27 al 30 de diciembre, y en la que la entidad soriana ha ganado cinco medallas en las dos últimas ediciones.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting, las alevines del Sporting Santo Domingo, los alevines del Sporting Río Duero y las benjamines del Sporting Santo Domingo se encuentran entre los 209 combinados que van a entrar en liza durante cuatro días en Valladolid.

El equipo del Sporting Santo Domingo formado por las nacidas en 2016 y 2017 competirá en Alevín Femenina 2 porque no se habían inscrito suficientes conjuntos de la categoría benjamín.

Los rivales en la Primera Fase del Hospital Latorre Sporting -que ha ganado todos sus choques oficiales de este curso por 3-0- serán el Algaida de Mallorca, el Feel Alcobendas de Madrid y el Vallbona de Barcelona.

Sólo uno de estos cuatro equipos podrá optar a las seis primeras plazas de la clasificación final. Al Feel Alcobendas también se medirán las alevines del Sporting Santo Domingo, cuyos demás adversarios serán el Mintonette de Almería, el Sant Cugat de Barcelona y la EMD de Motilla del Palancar (Cuenca). Serán los tres primeros los que pugnen en la segunda fase por los puestos de privilegio.

El Sporting Santo Domingo se proclamó campeón alevín femenino de la Copa de España tanto en 2023 como en 2024.

El Sporting Santo Domingo ganó la Copa de España alevín masculina en 2024 y finalizó tercero en 2023. A la edición de 2025 acude con el equipo surgido a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre el Sporting y el Río Duero.

De este conjunto forman parte cinco de los jugadores que ganaron con el Sporting el último Campeonato de España alevín y otro que se proclamó en junio de este año subcampeón de España benjamín.

En Valladolid jugarán ante el Europa y el Leganés de Madrid, el Mintonette almeriense y el F. C. Barcelona.

Las benjamines del Sporting Santo Domingo se enfrentarán al Apostolado de Valladolid, el Astillero cántabro y la Academia de Voleibol Parla de Madrid. La expedición del Sporting estará formada por 34 jugadores (26 niñas y 8 niños) y siete entrenadores.