El PSOE burgense resalta clima de consenso en último pleno municipal

Lunes, 22 Diciembre 2025 18:44

El Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha resaltado el clima de consenso alcanzado en el último pleno y el papel que viene desempeñando como una oposición responsable, propositiva y comprometida con el interés general.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Ventosa, ha resaltado en un comunicado que el último pleno del año en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha dejado una imagen que merece ser destacada: todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad.

Para el Grupo Municipal Socialista, este consenso no es un detalle menor. Demuestra, a su juicio, que, cuando se trabaja con responsabilidad y se escucha de verdad, es posible avanzar juntos por el bien de El Burgo de Osma.

“Ese ha sido siempre el objetivo del PSOE durante este año: que El Burgo de Osma avance. Desde la oposición hemos ejercido una labor seria y constructiva, apoyando todas aquellas decisiones que consideramos positivas para el municipio y aportando propuestas concretas en los ámbitos que más afectan a la vida diaria de nuestros vecinos. No entendemos la política local desde la confrontación permanente, sino desde la utilidad y el compromiso con el interés general.”, ha resaltado.

A lo largo del año, el PSOE ha presentado iniciativas en el pleno burgense “claras y realistas”.

En este sentido ha recordado las propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, como ayudas al alquiler joven o fórmulas para movilizar viviendas vacías; propuestas para contar con una agenda cultural estable durante todo el año que dé vida al municipio más allá de momentos puntuales; o planteamientos en materia fiscal orientados a ser más justos y sensibles con familias y pequeños comercios, especialmente en un contexto de subida de costes básicos como el agua o la basura.

También ha presentado propuestas para reforzar la vida social y cultural, mejorar la seguridad vial en zonas sensibles, poner en valor el patrimonio de Osma como parte activa del día a día y avanzar en participación y transparencia, acercando el Ayuntamiento a los vecinos.

“Son iniciativas asumibles, pensadas desde el conocimiento cercano del municipio y con una visión clara de futuro”, ha reiterado, aunque ha matizado que algunas de estas propuestas no han tenido el recorrido que merecían.

“En demasiadas ocasiones no se ha aprovechado todo el trabajo presentado, cuando podía haber servido para mejorar decisiones y avanzar con mayor consenso. Aun así, queremos dejarlo claro: estas propuestas siguen encima de la mesa y pueden incorporarse perfectamente en 2026 para mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que no se trata de mirar atrás con reproches, sino de mirar hacia delante con responsabilidad, ya que El Burgo de Osma tiene retos importantes y oportunidades claras para crecer, modernizarse y reforzar su identidad como municipio.