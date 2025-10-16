Ágreda programa dos obras de teatro este fin de semana

El Ayuntamiento de Ágreda ha programado para este próximo fin de semana dos obras de teatro.

El sábado 18 de octubre, dentro de Circuitos Escénicos de Castilla y León, se representará en El Fuerte la obra “Alucina pepinillos” de la compañía Dinamia Teatro.

La obra de estilo cómico nos devuelve a los años 80 donde dos ladronzuelos de barrio quieren dar el golpe perfecto esa noche.

Nada más y nada menos ¡van a robar en el piso de los Ramírez!, unos ricachones.

Pero algo se tuerce y acaban en el piso equivocado. Es el piso de dos jovencitas que comparten piso... y algo más. ¿Qué pasará?

Alucina Pepinillos es una comedia en la que, entre canciones míticas de los años 80, viviremos situaciones cómicas mezcladas con los problemas propios de la época y situaciones personales delicadas. Una mezcla de risas y emociones aderezada con una escenografía y un vestuario de la época que te hará revivir esos años.

El domingo 19 de octubre, también en El Fuerte, a las 18:30 horas, Titiriteros de Binéfar representará la obra “La Tierra de Alvargonzález” de Antonio Machado, dentro del homenaje al gran poeta vinculado a la provincia de Soria.