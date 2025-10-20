Satisfacción en Podemos Soria por sentencia del Supremo que frena macrovaquería de Noviercas

Lunes, 20 Octubre 2025 14:13

Podemos Soria ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos de la cooperativa Valle de Odieta y el que parece ser el final de un “monstruo contaminador” para el Moncayo y la provincia.

El pasado jueves saltaba la noticia de que el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de Valle de Odieta y otras empresas de ganadería intensiva al Real Decreto que limita a 850 las cabezas de ganado vacuno por explotación.

El alto tribunal desestimaba esta demanda de la empresa navarra donde defendía tener derecho a seguir con la macrovaquería de Noviercas por haber iniciado el procedimiento, pero el Tribunal Supremo sentencia que en el Real Decreto especifica que para saltárselo habría que haber iniciado las obras, por lo que tumbaba la idea de seguir para la macroexplotación de 23.000 vacas lecheras que Valle de Odieta pretendía instalar en Noviercas.

Podemos Soria, que desde el principio se mantuvieron escépticos del proyecto cuando se les pidió firma de apoyo, fueron el único partido en rehusar su favor.

Más tarde alegaron en distintas ocasiones, tanto al proyecto como a las modificaciones urbanísticas que desde el Ayuntamiento de Noviercas se hicieron a medida de las necesidades de la empresa, las resoluciones de estos les dieron la razón y con lo que consiguieron frenar y evitar la construcción de la explotación de 23.000 vacas.

Ahora desde la formación morada celebran la cosecha de tanto trabajo y lucha, donde explican: “En principio tuvimos que luchar contra la opinión general, contra el PSOE de Luis Rey que parecían comerciales de la empresa en la provincia y contra las alfombras rojas del PP en Noviercas y en la Junta, más tarde la realidad y la opinión pública nos dio la razón y muchísimas personas las gracias”.

En 2020, el Gobierno de España, donde se incluía Unidas Podemos, aprobó un Real Decreto que limitaba a 850 el número de cabezas de ganado vacuno por explotación, 27 veces menos de lo que la empresa navarra quería para la localidad moncaina.

“En la macrovaquería de Noviercas, como pasó con el feminismo o el genocidio de Gaza, desde Podemos somos los primeros en alzar la voz ante los peligros de la sociedad, aunque nos conlleve la difamación, pero el tiempo y la realidad siempre nos dan la razón” argumentan desde Podemos Soria y recuerdan un acto en 2017 sobre la macrovaquería bajo el lema “primero saber después decidir, otro desarrollo rural es posible” con diferentes dirigentes de la formación en ese momento y donde afirman ser la única formación en buscar e informar sobre las consecuencias que tendría esta instalación en Noviercas, en la comarca del Moncayo y hasta en el Duero y la comunidad de Aragón.

“Si la gente y algunas organizaciones nos hubieran escuchado y nos escucharan desde el principio otro gallo cantaría y beneficiaría a la sociedad” sentencian desde la formación morada.

Pero desde Podemos Soria recuerdan que este camino puede volver a empezar si PP y VOX llegan al Gobierno o siguen administrando la comunidad: “Si llegan a Moncloa y derogan el Real Decreto, tiraremos por tierra todo lo avanzado y otra vez estará amenazado un territorio que tanto está ha costado mantener y mejorar. El vuelo del quebrantahuesos por el Moncayo nos tiene que concienciar de la necesidad de cuidar nuestra tierra y de luchar contra quienes intentan contaminarla únicamente por su beneficio propio”.

Añaden además que no entienden la demora de la declaración del Moncayo como Parque Natural: “Por tiempos es muy difícil que salga antes de la disolución de las Cortes, otra promesa incumplida del Partido Popular y ya van 46 años de su retraso, los mismos que lleva mirando por sus amigotes dejando a las personas que habitan los territorios a su suerte”