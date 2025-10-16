El nuevo entrenador del Numancia resalta que hay plantilla para sacar el proyecto

Jueves, 16 Octubre 2025 18:49

Ángel Rodríguez, el nuevo técnico del Numancia, ha resaltado que hay plantilla para sacar el proyecto deportivo adelante.

https://www.youtube.com/live/IwqdZUhO7No

El entrenador leonés regresa al Numancia tras triunfar como futbolista en la temporada 1998-99, en la que fue una de las piezas del primer ascenso del equipo rsoriano a Primera división en junio de 1999.

En la rueda de prensa en la que ha sido presentado, Rodríguez ha reconocido que llega a Soria con la mayor ilusión, ciudad onde ya fue feliz y se sintió a gusto.

"Vengo con ganas de trabajar tremendas y sacar el proyecto para adelante" ha reiterazdo.

Rodríguez Nebreda, que tendrá como asistente a Cristóbal Filgueira, ha sumado una amplía experiencia en Segunda RFEF y en la categoría de bronce. En la pasada temporada dirigió en el tramo final –siete partidos- a la U.D. Melilla y actualmente no tenía equipo.

"Puede que no esté en el mejor momento pero lo único que hay que hacer es levantar la moral y ganar partidos y estoy convencido que les puedo ayudar a ello", ha resaltado.

El nuevo míster ha reconocido la diferencia de puntos y ha señalado que hay tiempo para cumplir unas metas que comienzan por "levantar la moral del equipo y empezar a ganar partidos".

"El CD Numancia ha sido clave para tomar la decisión, uno va recordando etapas y esta fue una de las mejores", ha resaltado.

A la afición, Rodríguez le ha pedido apoyo y ayuda para que el equipo dé pasos hacia adelante y gane en confianza.

"Soria un domingo lo más bonito que tiene es un partido del Numancia, vamos a intentar que sea de entretenimiento, que les guste, somos los primeros que tenemos que levantar a la gente y la afición siempre ha apoyado al equipo", ha reconocido.