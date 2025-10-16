El nuevo entrenador del Numancia resalta que hay plantilla para sacar el proyecto
Ángel Rodríguez, el nuevo técnico del Numancia, ha resaltado que hay plantilla para sacar el proyecto deportivo adelante.
El entrenador leonés regresa al Numancia tras triunfar como futbolista en la temporada 1998-99, en la que fue una de las piezas del primer ascenso del equipo rsoriano a Primera división en junio de 1999.
En la rueda de prensa en la que ha sido presentado, Rodríguez ha reconocido que llega a Soria con la mayor ilusión, ciudad onde ya fue feliz y se sintió a gusto.
"Vengo con ganas de trabajar tremendas y sacar el proyecto para adelante" ha reiterazdo.
Rodríguez Nebreda, que tendrá como asistente a Cristóbal Filgueira, ha sumado una amplía experiencia en Segunda RFEF y en la categoría de bronce. En la pasada temporada dirigió en el tramo final –siete partidos- a la U.D. Melilla y actualmente no tenía equipo.
"Puede que no esté en el mejor momento pero lo único que hay que hacer es levantar la moral y ganar partidos y estoy convencido que les puedo ayudar a ello", ha resaltado.
El nuevo míster ha reconocido la diferencia de puntos y ha señalado que hay tiempo para cumplir unas metas que comienzan por "levantar la moral del equipo y empezar a ganar partidos".
"El CD Numancia ha sido clave para tomar la decisión, uno va recordando etapas y esta fue una de las mejores", ha resaltado.
A la afición, Rodríguez le ha pedido apoyo y ayuda para que el equipo dé pasos hacia adelante y gane en confianza.
"Soria un domingo lo más bonito que tiene es un partido del Numancia, vamos a intentar que sea de entretenimiento, que les guste, somos los primeros que tenemos que levantar a la gente y la afición siempre ha apoyado al equipo", ha reconocido.