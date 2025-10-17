Rodríguez se estrena en banquillo numantino apelando a unión del equipo

El nuevo técnico del Numancia, Ángel Rodríguez, encara su primer partido en el banquillo rojillo este domingo frente al Salamanca. Lo hace pidiendo unidad a todos, porque así la recuperación del equipo será más fácil.

Rodríguez ha realizado hoy viernes su primera rueda de prensa como entrenador numantino después de visitar ayer la sala de prensa de Los Pajaritos para su presentación como técnico del primer equipo y en sus primeras palabras ha demostrado naturalidad e ilusión para que el proyecto numantino 25-26 sea exitoso.

“Me veo con ganas e ilusionado”, ha señalado Rodríguez, a pesar de que sólo ha podido realizar tres entrenamientos con el equipo, “destinados para meter conceptos en poco tiempo, intentando dosificar la información y buscando dejar lo que se hace bien e introducir algún cambio”.

El nuevo técnico numantino ha reconocido que “no hay una varita mágica, y en este poco tiempo he tratado de compartir con los jugadores mi estilo y mi forma de entender el fútbol”.

Para el nuevo preparador rojillo, hay tres conceptos clave en su idea de mejora del equipo, y que son el aspecto anímico, mejorar la consistencia defensiva y mejorar el tono físico de la plantilla.

“Estos días ha tocado hacer de padre, de psicólogo, de hacer un poco de todo, tratando de disipar las dudas de los jugadores”, ha comentado Rodríguez.

“También nos falta tener el tono físico óptimo”, ha explicado Rodríguez, sin querer minusvalorar el trabajo del anterior preparador físico, “pero tenemos que tener dos marchas más”.

Por lo que respecta al rival del próximo domingo en Los Pajaritos, el Salamanca C. F. UDS, Rodríguez ha destacado que “llega en una dinámica victoriosa y creo que, en este sentido, puede que sea un rival que nos venga bien, porque de ganar nos levantaría la moral y se quitarían miedos”.

Sobre el tiempo que necesitará el equipo para levantarse, Rodríguez ha sido rotundo: “Lo dirá la competición. Los resultados”.