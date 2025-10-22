La DGT forma a policías de Soria y Almazán para detectar drogas en conductores

Miércoles, 22 Octubre 2025 14:39

La Jefatura Provincial de Tráfico de Soria, en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Fiscalía de Seguridad Vial, ha desarrollado una acción formativa dirigida a los agentes de las Policías Municipales de Soria y Almazán sobre Procedimientos de Detección de Drogas en Conductores.

La formación, impartida por personal especializado, se ha estructurado en dos jornadas teórico-prácticas. Durante las sesiones, los agentes han recibido instrucción sobre la normativa vigente, los protocolos de actuación y la correcta aplicación de los procedimientos de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial.

Asimismo, el programa ha incluido un ejercicio práctico de realización de pruebas en carretera, dirigido por el equipo de atestados del Subsector de Tráfico de Soria, que ha permitido a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos en situaciones reales de control.

La actividad ha contado también con la colaboración de representantes del laboratorio de análisis SYNLAB y de proveedores de kits indiciarios TRADESEGUR, quienes han aportado información técnica sobre los procesos de análisis y la fiabilidad de los dispositivos empleados en la detección de sustancias estupefacientes.

Según se desprende de la “Memoria de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico (2023)”, durante el año 2023 sometieron a autopsia y análisis toxicológico 862 conductores. De ellos, 431 conductores arrojaron resultados toxicológicos positivos a alcohol (umbral de alcohol en sangre: 0,3 g/l), drogas de abuso y psicofármacos, aisladamente, o en combinación.

Esta formación refuerza el compromiso de la Dirección General de Tráfico por erradicar las conductas de los conductores que ponen en riesgo la seguridad vial, en particular, tras haber ingerido algún tipo de sustancia psicoactiva.