FOES busca nave industrial para empresa, con un mínimo de 300 metros cuadrados
FOES está recabando información para una empresa interesada en la adquisición de una nave industrial en Soria o provincia.
La nave tiene que tener un mínimo 300 metros cuadrados y estar preferentemente situada en Soria capital aunque se temdrçoam en consideración otras opciones de emplazamiento.
Asimismo se valorará que disponga de oficinas, salas, etc...si bien no es requisito imprescindible.
Los interesados pueden enviar la información al mail foes@foes.es incluyendo metros, ubicación y características, así como persona y teléfono de contacto.
No obstante, para cualquier aclaración se puede contactar con FOES bien por teléfono (Tfno. 975 233 222) bien por correo electrónico (foes@foes.es).