El Festival de las Ánimas de Soria une deporte, diversión y solidaridad

Miércoles, 15 Octubre 2025 13:34

El Festival de las Ánimas de Soria vuelve a combinar deporte, terror y compromiso social con la celebración de la VI Carrera/Marcha Nocturna Solidaria Monte Pinos, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 20:00 horas, desde El Fielato, junto al puente del río Duero.

Esta cita, ya consolidada dentro de las actividades del Festival de las Ánimas, es mucho más que un reto deportivo: es una forma de sumar corazones.

Este año, todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Menudos Corazones, una entidad que acompaña y apoya a niños y niñas con cardiopatías congénitas y a sus familias.

Participar en esta carrera significa disfrutar de la noche soriana mientras se ayuda a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

La Carrera/Marcha de Ánimas es una propuesta no competitiva, dramatizada y nocturna, que recorre los alrededores del Monte de las Ánimas, junto al río Duero.

El evento cuenta con dos modalidades:

• Carrera nocturna (5 km), para mayores de 16 años.

• Marcha nocturna (3 km), recomendado para mayores de 8 años, ideal para familias, grupos de amigos y todo aquel que quiera vivir una noche diferente.

Ambos recorridos son accesibles y estarán iluminados con balizas luminosas, contando con voluntarios y puestos de control a lo largo del trayecto.

Además, los participantes podrán disfrazarse libremente, dando un toque festivo y teatral a esta experiencia que une deporte, cultura y tradición.

Una madrina de lujo: Marta Pérez

La reconocida atleta soriana Marta Pérez será la madrina de esta edición.

La deportista aunque no podrá acompañar a los participantes en esta noche tan especial, ayuda al festival a la Fundación Menudos Corazones mostrando su apoyo a esta causa solidaria y al espíritu del Festival de las Ánimas.

Inscripciones solidarias

La inscripción tiene un coste simbólico de 5 euros tanto para la carrera 5K como para la marcha 3K.

Los menores de 8 años acompañados podrán participar de manera gratuita en la marcha.

También se ofrece la opción de “Fila Cero”, para aquellas personas que deseen colaborar sin participar físicamente en la prueba. El 100% de lo recaudado se destinará a la Fundación Menudos Corazones.

Toda la información y los formularios de inscripción están disponibles en la web oficial del festival: https://carrera.festivaldelasanimas.com/eventos/vi-carrera-nocturna-solidariamonte-pinos-2025-10-24-20-00/

Sobre la Fundación Menudos Corazones

Menudos Corazones apoya a niñas, niños, jóvenes y adultos con cardiopatías congénitas y a sus familias en toda España.

Ofrecen alojamiento gratuito en Madrid durante hospitalizaciones, apoyo emocional y psicológico, actividades educativas y de ocio, y financian la Beca Menudos Corazones de Investigación Médica.

Gracias al compromiso de personas, empresas e instituciones, la Fundación continúa su labor solidaria en favor de las familias afectadas por estas patologías.

Más información en www.menudoscorazones.org