El Campus acoge conferencia sobre deporte y bienestar mental en el deportista

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:56

El salón de actos del Campus de la Universidad de Valladolid “Duques de Soria" acogerá mañana jueves, 16 de octubre, la I Conferencia sobre el Deporte y Bienestar Mental en el Deportista.

En esta actividad, que se celebra a las 18 horas, participarán el psicólogo deportivo Pablo del Río, el entrenador de atletismo Enrique Pascual Oliva, el profesor Miguel Ramírez, el jugador de voleibol, Lucas Lorente y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio.

El mundo del deporte brinda momentos históricos, logros memorables y atletas que han alcanzado metas que parecían imposibles, pero sin embargo, detrás de esos momentos de gloria y victoria, existe un componente tan esencial como descuidado: la salud mental.

Tanto para los deportistas de alto rendimiento como para los amateurs, el cuidado de la salud mental es fundamental para su bienestar general y rendimiento deportivo.

La salud mental no es simplemente tener una alta resistencia emocional a las situaciones de estrés.

La salud mental debe tener un enfoque holístico, ya que es un pilar crucial para mantener el equilibrio en la vida cotidiana.

En el contexto deportivo, la salud mental juega un papel determinante a la hora de gestionar la presión, mantener la concentración y alcanzar el máximo rendimiento.

Tanto los atletas de élite como aquellos que participan en deportes amateurs se enfrentan a situaciones en las que deben gestionar grandes picos de estrés, elevadas expectativas y desafíos físicos que pueden poner en riesgo su bienestar físico y psicológico.









