Julio Llamazares presenta en Soria "El viaje de mi padre"

Miércoles, 22 Octubre 2025 08:34

El escritor Julio Llamazares presentará este viernes en Soria su último libro, en el que recupera el viaje que realizó su padre en plena Guerra Civil español.

La presentación del libro “El viaje de mi padre” será este viernes, a las 20:15 horas en el salón Gerardo Diego.

Junto al autor estarán Mercedes Álvarez y César Millán, que hablarán de este último libro, un auténtico viaje a la memoria de la Guerra Civil española, por uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea en español.

“En honor de mi padre y de su amigo Saturnino, que apenas estrenada la mayoría de edad hubieron de vivir una guerra, pero también por recorrer paso a paso un territorio, el que atraviesa la espina dorsal de la Península Ibérica, que sintetiza como muy pocos su esencia, me he propuesto llevar a cabo un viaje por él y hacerlo en los mismos meses en los que ellos lo hicieron, para sentir lo que ellos sintieron siquiera sea referido al clima. Por el camino, también, quizá encuentre las historias que mi padre me contó y a las que yo no presté atención como haría ahora si pudiera y que la geografía y los paisajes conservarán aún votando como una pátina sobre ellos, pues la historia permanece en los lugares en los que sucedió como las palabras sobre la memoria”, ha escrito el autor.