El esperado centro de salud Soria Norte estará en marcha en 2028

Miércoles, 15 Octubre 2025 08:13

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha firmado con la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil SAU el contrato de ejecución para la construcción del nuevo centro de salud Soria Norte. El proyecto se anunció hace casi dos décadas.

El plazo de ejecución es de 22 meses a partir de la firma del acta de replanteo, por lo que la finalización prevista de las obras es septiembre de 2027.

La cuantía que contempla el contrato asciende a 8.079.509 euros, si bien la inversión superará los diez millones de euros con el mobiliario clínico y administrativo, así como la tecnología y los equipos médicos necesarios para su funcionamiento.

Con la construcción de este nuevo centro de salud, la Gerencia Regional de Salud pretende resolver las necesidades de asistencia sanitaria de la Zona Básica de Salud Soria Norte. El edificio se ubicará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Soria, con una superficie de 6.378 metros cuadrados y situado en la calle Cabildo de los Heros, esquina con la calle de la Soldadesca.

Con una superficie construida de 3.745 m2 (2.314 m2 útiles), el nuevo centro de salud contará con un total de 138 espacios asistenciales y no asistenciales, y prestará servicio a los más de 22.000 usuarios de esta Zona Básica de Salud.

La zona destinada a consultas contará con una superficie de 1.209 m2, que se distribuye de la siguiente manera: 13 consultas de Medicina General, 13 de Enfermería, tres de Pediatría, tres de Enfermería Pediátrica, dos de Consulta Polivalente, dos consultas a la demanda, una consulta de matrona, una consulta de TCAE, una sala de urgencias y observación, cuatro salas de técnicas y curas, dos salas de procedimientos técnicos, una sala de cirugía menor y el espacio correspondiente a 36 salas de espera.

La zona de extracciones, con 102 m2, tendrá sala de extracción y laboratorio, sala de esterilización y almacén y una sala de espera específica.

La zona de apoyo administrativo, donde se localizan despachos para trabajador social, coordinador médico, responsable de enfermería y biblioteca o sala de reuniones, contará con una superficie de 125 m2. La zona destinada a docencia, de 96 metros cuadrados, tendrá aula de docencia o conferencias y salas de trabajo para personal MIR y EIR.

La zona de acceso, con vestíbulo, recepción y cita previa, sumará 140 m2. Por su parte, en la zona de servicios, con 540 m2, una parte importante es el área de instalaciones básicas del centro de salud. Además, se ubicarán otras áreas como vestuarios, almacenes o aseos adaptados, tanto para personal como para público en general.

El Plan Funcional también contempla un área específica para pacientes respiratorios o infecciosos, con una superficie de 198 m2. Se pretende que sea un espacio versátil que esté disponible para casos de pacientes respiratorios de otro tipo que requieran aislamientos o accesos independientes del resto del centro de salud.

A todo lo anterior, hay que sumar unas 70 plazas de aparcamiento, de las que una determinada cantidad estará reservada para profesionales que realicen actividad domiciliaria y otra para pacientes o familiares con visitas programadas.

Inversión en Atención Primaria en la provincia de Soria

La Junta de Castilla y León ha naunciado una inversión de más de 22 millones de euros en la construcción y equipamiento de los nuevos centros de salud Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe y la reforma de las instalaciones de Atención Primaria de Almazán.

Todas estas obras están incluidas en la Programación Plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de infraestructuras sanitarias de Atención Primaria, así como el Acuerdo 136/2021 de la Junta de Castilla y León, que incluye el Plan de Inversiones Prioritarias 2021-2025, que establece entre sus actuaciones construir o ampliar centros de salud para dar una respuesta adecuada a las necesidades asistenciales.