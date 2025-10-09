La exposicíón Rotspanier llega a Soria con Semana de la Memoria Histórica

Jueves, 09 Octubre 2025 13:11

El próximo 24 de octubre se inaugurará la exposición “Rotspanier, trabajadores forzados españoles durante la Segunda Guerra mundial. Víctimas olvidadas del Nazismo”, una muestra de referencia sobre las y los españoles exiliados como consecuencia de la Guerra Civil, que fueron trabajadores forzados y muchos de ellos terminaron en campos de concentración nazis.

Rotspanier, ha recorrido toda Europa y a partir del 24 de octubre estará en Soria, en el Espacio Cultural Alameda, según ha confirmado este jueves la asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad.

En 1939 comenzó para 140.000 refugiadas y refugiados republicanos de la Guerra Civil en España una odisea de siete años a través de los campos de concentración y el trabajo esclavo en la Europa fascista

. Son víctimas de internamiento, explotación y deportación por parte del régimen nazi y el régimen de Vichy en Francia, Alemania, África del Note y las Islas del Canal.

Esta exposición trilingüe (español, francés y alemán) presenta por primera vez la historia de estas y estos trabajadores forzados olvidados de la Segunda Guerra Mundial, a una audiencia europea.

La inauguración oficial será el 24 de octubre a las 19:30 horas en el Espacio Cultural Alameda, a cargo del comisario de la exposición, Antonio Muñoz Sánchez, doctor en Historia e investigador del Instituto de Ciências Sociais de la Universidad de Lisboa. Rotspanier se podrá visitar hasta el 23 de noviembre de 2025.

Esta exposición se enmarca dentro del convenio entre la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD) y el Ayuntamiento de Soria: Soria Ciudad con Memoria. Además, ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de españoles exiliados en Francia Ay Carmela y el Sindicato SOV de la CGT de Soria.

La inauguración de la XIX Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo, será el día 16 de octubre, en el CC Gaya Nuño a las 19:30h, con la conferencia inicial a cargo de Clara Valverde Gefaell, escritora especializada en biopolítica y activista, que hablará de la “Transmisión generacional del trauma”.

El 17 de octubre, a las 19:30 horas en el CC Gaya Nuño, Rafael Escudero Alday, doctor en Derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, dará una ponencia en torno a la presentación de su nuevo libro: “Cuando Antígona encontró a Benjamin. Víctimas del franquismo y derecho a la memoria”.

El 20 de octubre, a las 20:30 horas. en el C.C. Palacio de la Audiencia, será la representación teatral “Las 13 Rosas”, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria.

El martes 21 de octubre, a las 19:30h se realizará una mesa redonda en el C.C. Gaya Nuño, en la que participarán: Julio del Olmo (ARMH Valladolid), Tina Merino Tena (AFAMEVVA), y Zoraida Hijosa Valdizán (Directora General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática), bajo el título “el papel de las asociaciones ante la Ley de Memoria Democrática”.

La jornada del 22 de octubre estará dirigida al ámbito de la Educación en Memoria Histórica. A las 19:30h. en el C.C. Gaya Nuño, se realizará una mesa redonda donde participarán: Sergio Riesco Roche (UCM), María del Carmen García Alonso (UNED), y César Layana Ilundáin (Instituto Navarro de la Memoria), donde conversarán en torno al auge del fascismo y la Memoria en las aulas.

El 23 de octubre, a las 19:30h. en el C.C. Gaya Nuño. Stefan Jänicke (Director del Centro de Humanidades Digitales de la Universidad del Sur de Dinamarca) y Carlos Tabernero Galán (Areco Arqueología) expondrán el proyecto “Memorise” y su colaboración con Recuerdo y Dignidad a través de varios proyectos relacionados con el Campo de Concentración de Santa Clara y Ruta de la Memoria.

La XIX Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo se engloba dentro del convenio Soria Ciudad con Memoria, que la ASRD tiene con el Ayuntamiento de Soria.

El cartel de las jornadas ha sido obra de la artista soriana Miriam Tello.