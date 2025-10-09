Cinco ofertas laborales en Soria para abrir octubre

Jueves, 09 Octubre 2025 13:17

Octubre ofrece las siguientes oportunidades laborales en Soria, en sectores como sanidad, retail y prevención de riesgos.

La provincia de Soria presenta un panorama laboral diversificado con oportunidades atractivas en sectores clave como la sanidad especializada, el comercio minorista y la infraestructura.

Estas vacantes ofrecen desde contratos indefinidos en el ámbito sociosanitario hasta posiciones estratégicas en ingeniería y opciones de formación en el retail, repasamos algunas de las ofertas laborales más destacadas de la semana.



1- Decathlon lanza una convocatoria abierta en Soria, la empresa busca deportistas que vivan su pasión para el área comercial

La cadena internacional Decathlon, una marca multiespecialista en soluciones deportivas con más de 10.000 colaboradores en España, ha abierto un proceso de recepción de candidaturas en su centro de Soria. La compañía, que opera bajo el lema "Move people through the wonders of sport", busca profesionales que compartan sus valores de autenticidad, compromiso e innovación para unirse a su equipo de Ventas al detalle. Aunque la posición específica está "A definir", la vacante es para el área comercial, con modalidad de trabajo presencial y ubicación en Soria. El requisito fundamental es ser una persona deportista que incorpore el ejercicio como práctica habitual, ya que esperan un equipo que conecte y acerque sus conocimientos a los clientes.

Oferta encontrada en el portal de empleo de Decathlon



Url para visitar la oferta de trabajo: https://decathlon.talentclue.com/es/node/103777843/4590



2- Contrato indefinido para enfermeros en Gómara (Soria), una residencia de mayores busca profesionales asistenciales

Una Residencia de Mayores ubicada en Gómara, provincia de Soria, está buscando incorporar un/a Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica para cubrir las necesidades asistenciales y de cuidados de sus usuarios. Esta es una excelente oportunidad para conseguir estabilidad, ya que se ofrece un contrato indefinido con una jornada laboral parcial. El horario de trabajo se organizará en turnos rotativos de mañana y tarde, facilitando la conciliación y la rotación del equipo. Las funciones principales del puesto se centran en la cobertura de las necesidades de cuidados de enfermería de los residentes, siendo un rol de vital importancia para el bienestar del centro.

Oferta publicada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Url para visitar la oferta de trabajo: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285564762177/Empleo



3- Vacante de contable administrativo en Soria, un administrador de fincas busca un perfil con empatía y manejo de Office

Una firma de administración de fincas en Soria ha abierto un proceso de selección para cubrir el puesto de Contable Administrativo. La compañía está en la búsqueda de un profesional con habilidades organizativas y sociales para gestionar una variedad de tareas esenciales en la oficina. El rol principal se centrará en la ejecución de tareas de contabilidad y facturación, aunque también incluirá responsabilidades como la obtención de datos en edificios y, fundamentalmente, la atención a clientes y proveedores. Para esta posición, la empresa valora especialmente la empatía y la buena capacidad para tratar con el público, complementadas por habilidades técnicas.

Oferta de empleo publicada en la Cámara de Comercio de Soria

Url para visitar la oferta de trabajo: https://soriaemplea.camarasoria.com/ofertas/ver/242



4- Asociación Autismo Soria busca logopeda experto en TEA para tratamientos

La Asociación Autismo Soria, con sede en la Ctra. de Logroño, ha abierto una convocatoria para cubrir un puesto de Logopeda vital para su servicio. La persona seleccionada se enfocará en evaluar y tratar trastornos del lenguaje, habla y voz exclusivamente en población con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). El trabajo, que incluye el diseño de terapias individualizadas, requiere experiencia comprobada en este ámbito y un fuerte componente de sensibilidad para integrar el contexto familiar y social del paciente. La posición ofrece una remuneración de 1.300 € por un contrato a tiempo parcial de 30 horas semanales, con posibilidades de ampliación. La jornada es de lunes a viernes, concentrada en el horario de tarde.

Oferta publicada en el área de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.tablondeanuncios.com/logopeda/logopeda_asociacion_autismo_soira-5129150.htm



5- Inside activa una posición de Vendedor/a en Soria (C.C. Camaretas): Contrato Formativo de 20 horas en moda juvenil

La firma española de moda juvenil Inside-Shops, especializada en Street Style, ha abierto un proceso de selección para un puesto de Vendedor/a en su tienda del C.C. Camaretas, ubicado en Golmayo (Soria). Esta oportunidad está destinada a personas con una fuerte afinidad por la moda, el calzado y los complementos, y ofrece un Contrato Formativo de duración determinada (3 meses + 3 meses) con una jornada de 20 horas semanales. La modalidad de trabajo es presencial y el salario se compone de una parte fija más incentivos variables.

Oferta de empleo vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-20-h-c.c.-camaretas-contrato-formativo/of-i6d711bc3fc46fdb8f591eccea0c6da



6- Adiante Infraestructuras busca un Técnico de PRL experimentado en obra civil e hidráulica para Soria

Adiante Infraestructuras, S.A. ha iniciado un proceso de selección en Soria para incorporar un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), ofreciendo un puesto de jornada completa y modalidad presencial. La empresa busca un perfil altamente cualificado con una titulación de ingeniería, como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y la formación específica requerida para el puesto de PRL. Para esta posición se valora especialmente a candidatos con Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y formación adicional en Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001 y 14001).

Oferta encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4306518445/