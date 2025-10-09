El Banco de Alimentos necesita 200 voluntarios para "Gran Recogida" en Soria

Jueves, 09 Octubre 2025 13:45

El Banco de Alimentos de Soria necesita 200 personas voluntarias para la Gran Recogida 2025, que se celebrará en los principales supermercados de toda España el 7 y 8 de noviembre.

El Banco de Alimentos de Soria ha animado hoy a la ciudadanía a participar como voluntariado en la campaña solidaria bajo el lema “Lo damos TODO”.

En la edición anterior más de 150 personas participaron en la campaña.

La recaudación obtenida en la Gran Recogida se destina íntegramente a atender las necesidades alimentarias de colectivos en situación de vulnerabilidad.

En 2024, se distribuyeron, en toda España, 41 millones de raciones gracias a esta campaña.

En Soria, fueron atendidas 1.300 personas, con una aportación de 150.000 Kilogramos.

Esta campaña consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común: proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Este año, la campaña llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España.

Cada vez más personas, pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación.

Solo en 2024, los Bancos de Alimentos, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, la disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria hacen imprescindible reforzar la acción colectiva. “La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos”.

El papel del voluntariado es la pieza clave para las grandes recogidas pues dan a conocer la dificultad en la que se encuentran muchas personas que viven a nuestro alrededor y cómo se puede formar parte de la solución.

“Cada gesto cuenta y juntos podemos marcar la diferencia”.

Por eso este año el Banco de Alimentos quiere que la Gran Recogida sea una demostración de que, cuando alguien necesita nuestra ayuda, LO DAMOS TODO.

Participar como persona voluntaria es muy fácil. Se puede contribuir con sólo 2 ó 4 horas de un fin de semana al año animando a colaborar a los clientes en esta acción solidaria.

Una vez terminada la fase de donaciones, los Bancos de Alimentos también necesitan voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados.

El plazo de inscripción ya está abierto y podrá realizarse en la web https://balso.es/voluntarios-gran-recogida-2025/

En España, el 8,3 por ciento de la población, unos 3.9 millones de personas, viven en situación de pobreza severa con unos ingresos inferiores a 611 euros al mes. Recibir ayuda alimentaria, para muchas de ellas significa poder llevar una vida digna.