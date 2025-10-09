Los heridos en la pelea viral de La Zona presentan denuncia ante la Policía

Jueves, 09 Octubre 2025 14:22

Dos de los jóvenes implicados en la pelea registrada la semana pasada en la calle Rota de Calatañazor (“La Zona”) han presentado denuncia ante la Policía Nacional.

Se trata de la joven que quedó inconsciente y tuvo que ser atendida en el hospital Santa Bárbara, y del joven que sufrió golpes y patadas, según ha confirmado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La denuncia se produjo después de que los agentes de la Comisaría de Soria se pusieron en contacto con ellos para tomarles declaración.

El caso estaba en manos de la autoridad judicial, al haberse comunicado de oficio la agresión desde el hospital Santa Bárbara de Soria, como es preceptivo.

Uno de los autores ya fue detenido en agosto por otros hechos violentos.

Esta salvaje pelea ocurrida la pasada emana en la calle Rota de Calatañazor, en la popular zona de ocio, ha generado un nuevo enfrentamiento político entre PSOE y PP, con la seguridad de fondo en la ciudad, tras la denuncia publicada por el concejal del PP y senador, Javier Jiménez Santamaría.

"Sí sí, esto es Soria un sábado normal en la zona de ocio de la ciudad. Algunos se empeñan en negar el problema que venimos sufriendo y llamándonos fachas a quien solicitamos que se tomen medidas drásticas y que se publique la nacionalidad de los delitos", señaló en su perfil de redes sociales, adjuntando el video de la pelea.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, reiteró la importancia de la implicación de los establecimientos de ocio nocturno para que no se produjeran estos hechos, unas declaraciones que tampoco han gustado al sector, que ha señalado que cumplen con todas las normativas de seguridad y prevención, contando con personal de control y vigilancia.

Además han recordado que la pelea ocurrió en la calle, donde la competencia es de la Subdelegación del Gobierno, y han reiterado en que hechos como los acaecidos "son ajenos a la gestión y responsabilidad directa de los establecimientos", que, según ha indicado, "en todo momento están dispuestos a colaborar con las autoridades y los servicios de emergencia para facilitar una intervención rápida y eficaz".