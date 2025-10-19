El Fabril deja escapar los dos primeros puntos en su visita al Lealtad

Domingo, 19 Octubre 2025 21:10

El Fabril ha cedido en la séptima jornada un empate, tras seis jornadas donde sólo ha conocido la victoria.

El filial del Deportivo de la Coruña se ha encontrado en tierras asturianas a un peleón Lealtad, que ha estado a punto de dar la sorpresa en la segunda parte.

Al final, ha habido reparto de puntos, en un partido sin goles.

Los herculinos no pierden comba, ya que sus rivales, Real Oviedo Vetusta y Real Ávila, no han ganado en sus duelos (1-1 los ovetenses y 1-0 los abulenses).

La primera mitad fue de claro dominio visitante, con un Fabril que llegaba líder con pleno de puntos a Villaviciosa.

El equipo que dirige el exfutbolista Manuel Pablo jugó en campo rival con diez de sus once jugadores la mayor parte del primer tiempo.

Los dos técnicos fueron moviendo fichas en la segunda parte mientras los minutos corrían sin ocasiones, hasta el 80', cuando Alorda sacó un disparo raso y duro que despejó Ríos con una buena intervención. En el córner posterior, Stephen Buer mandó un remate al travesaño.

El Fabril le metió una marcha más en los minutos finales. Más ritmo y más balones colgados al área, pero sin puntería en el remate. De hecho, el que casi marca es Jaime Felgueroso, nada más entrar al terreno de juego, tras una falta colgada al área que remató y se marchó cruzada.

En la próxima jornada, el Numancia, que ha recortado dos puntos al Fabril tras ganar al Salamanca, jugará el sábado en tierras asturianas frente al Marino de Luanco, mientras que el líder Fabril recibirá en la misma jornada al filial del Real Oviedo.

Suma y sigue, pensarán en el Utebo FC, que continúa como primer clasificado del Grupo 2, y avanza imparable en la senda del triunfo.

Un duro encuentro en La Salera, ante el Náxara, saldado con un 0-2 a favor de los aragoneses. Una victoria que sabe mejor, ya que CD Tudelano y UD Logroñés se han dejado puntos en sus partidos y el colchón de distancia ha aumentado.

Sorpresa de las grandes en el Grupo 3, en el duelo catalán entre Atlètic Lleida y Barça Atlètic, con el primer triunfo de la temporada para los ilerdenses (3-2). Aún así, los culés seguirán líderes, pero seguidos muy de cerca por dos recién ascendidos, UD Poblense, y Girona FC "B", que están sumando puntos y sorprendiendo a todos.

Cambio de guardia en el Grupo 4.

El CD Extremadura suma su primer traspiés de la temporada, tras caer 1-0 ante el Atlético Antoniano, y cede su liderato a la Deportiva Minera, que sigue invencible en casa después de ganar 1-0 al FC La Unión Atlético en el derbi local.

Quien no se mueve de su sitio es el CD Tenerife "B", que ha visitado Alicante para enfrentarse al CF Intercity, y ha ganado 2-3, remontada incluida, con un gol en el tiempo de añadido de Julen Zubelzu.

16 puntos acumulan los chicharreros, seguidos de un Getafe CF "B" que avanza con fuerza (victoria 4-0), y un CD Coria (victoria 2-0) que poco a poco va sumando mejores resultados.

