El Numancia busca su primera victoria a domicio en Luanco

Jueves, 23 Octubre 2025 16:11

El Numancia quiere conseguir el próximo fin de semana en tierras asturianas su primera victoria a domicilio, que sirva para fortalecer la moral del equipo y mirar para arriba en la clasificación.

El entrenador del CD Numancia, Ángel Rodríguez, ha comparecido este jueves en rueda de prensa, antes del viaje a Luanco (Asturias), donde su equipo se medirá al Luanco este sábado, a partir de las cinco de la tarde.

Rodríguez ha resaltado que vio al equipo con más mentalidad ganadora frente al Salamanca y ha avanzado que la idea de juego no cambiará en tierras asturianas. con unos jugadores con "muchas ganas de lograr una victoria fuera" que permitiría conectarse con los equipos que encabezan la clasificación.

El entrenador rojillo ha subrayado que el Marino "está arriba por su fortaleza defensiva, con solo tres goles en contra".

Para este encuentro, Rodríguez no podrá contar con el sancionado Cristian Delgado por sanción ni con el central Carlos Gutiérrez para que se recupere bien de su lesión.

https://www.youtube.com/live/2JNu3yJA2o8