Marina Muñoz y Jaime Izquierdo ponen lustre al Duatlón de María García

Domingo, 19 Octubre 2025 21:17

El paraje de El Pinarcillo en el Monte Valonsadero de la capital soriana ha vuelto a ser escenario de una nueva edición del Duatlón Cross de María García que organiza el Deporama Triatlón Soriano.

En esta undécima edición, las victorias de dos grandes triatletas como la cuellarana Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) (44.39) y de Jaime Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano) (41.22), pusieron lustre a una prueba que, más allá de ser una prueba de promoción, supone todo un homenaje en recuerdo de la figura de María García Rubio.

La matinal dominical ha albergado ampliamente a más de un centenar de deportistas, desde las categorías inferiores hasta los más veteranos, todo ello en una jornada de temperaturas suaves y cielos encapotados.

La prueba de promoción, que este año volvía a organizarse en competencia individual, ha constado de 2,5 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros de ciclismo y 1,5 kilómetros a pie.

En la prueba masculina, desde los primeros compases, ha sido Jaime Izquierdo quien ha tomado la responsabilidad de poner un ritmo fuerte en cabeza, siendo Ignacio Lahuerta y Jorge Manuel Pérez, los que mejor han sabido responder. No obstante, ya en el segundo parcial sobre ruedas, la renta de Izquierdo se ha disparado para sentenciar la prueba.

De nuevo, Lahuerta ha sido constante, asegurándose también el segundo puesto del podio a medio minuto. La tercera plaza sería para Pérez, que tampoco daría tregua al resto de aspirantes, llegando a poco más de dos minutos del vencedor.

Si la prueba masculina ha tenido las posiciones claramente asignadas prácticamente desde el inicio, en mujeres la tónica ha sido muy similar.

La internacional Marina Muñoz, que en principio se distanciaba sin emplearse a fondo, ha ido entrando en batalla para terminar firmando un gran tiempo. Sin embargo, la pelea por la segunda plaza iba a estar abierta hasta el final, con Aitana Soria llevándose la plata por tan solo cuatro segundos sobre Marian Torío.

Al finalizar la competición, el club Triatlón Soriano, además de invitar a comer a los asistentes, ha entregado un ramo de flores a los padres de la triatleta soriana María García, quien falleció en 2013 tras ser atropellada por un vehículo mientras entrenaba en una carretera soriana.