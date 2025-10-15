Soria, Almazán y Vinuesa, en calendario de competiciones nacionales de triatlón 2026

El calendario de competiciones de la Federación Española de Triatlón en 2026 ha quedado prácticamente cerrado al completo tras los ajustes realizados en algunas pruebas ya anunciadas de la temporada de duatlón y Soria vuelve a tener protagonismo.

Las principales competiciones individuales y de clubes para el triatlón nacional en 2026 tienen ya fecha y sede.

El Campeonato de España de Duatlón tendrá lugar en Cáceres los días 21 y 22 de marzo, nueva fecha; y los nacionales de Duatlón Cadete, Juvenil y Júnior se celebrarán en Avilés el 28 y 29 de marzo.

Previamente se celebrará el Campeonato de España de Duatlón de Media Distancia, en Huesca el 15 de febrero.

Los clasificatorios para el Campeonato de España de Duatlón se celebrará en Águilas el 1 de febrero; y en Soria el 8 de febrero.

El Campeonato de España de Triatlón se celebrará en Mérida el 22 y 23 de agosto; y el nacional de Triatlón para las categorías Cadete, Juvenil y Júnior tendrá lugar en A Coruña el 20 y 21 de junio.

El 2 de mayo tendrá lugar el clasificatorio del Campeonato de España de Triatlón en Fuente Álamo; y el 4 de julio el clasificatorio para el nacional de Triatlón Sprint en Almazán.

Los campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar y por Autonomías se celebrarán en Tudela el 27 y 28 de junio.

Las medallas nacionales de Triatlón Media Distancia se pondrán en juego en Pamplona el 23 de mayo; y a mediados del próximo mes de noviembre se darán a conocer la fecha y sede del Campeonato de España de Triatlón Larga Distancia..

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno se disputará en Reinosa el 1 de febrero; y los de Duatlón y Triatlón Gravel en Vinuesa el 6 de junio. Calahorra repetirá como sede de los nacionales de Triatlón Cros, Duatlón Cros y Acuatlón el 25 y 26 de julio; y Mogán como escenario del Campeonato de España de SwimRun el 5 de septiembre.

Ligas de Duatlón 2026

La Liga Nacional de Clubes de Duatlón se celebrará en siete jornadas repartidas en tres fines de semana de competición.

Las primeras serán en La Nucía el 21 y 22 de febrero con los nacionales de Duatlón SuperSprint por Clubes y Relevos Mixtos; a los que seguirán los de Duatlón CRE y Relevos en Ciudad Real el 7 y 8 de marzo, nuevas fechas confirmadas en ambos casos.

Las últimas jornadas serán el 11 y 12 de abril en Albacete, con los campeonatos de España de Duatlón por Clubes y por Relevos Parejas.

Ligas de Triatlón 2026

El 9 y 10 de mayo comenzarán la Liga Iberdrola y Liga Nacional de Clubes de Triatlón con la Copa del Rey y Copa de la Reina Iberdrola de Triatlón, y el nacional de Triatlón por Relevos.

Los campeonatos de España de Triatlón por Clubes y por Relevos Parejas tendrán lugar en Roquetas de Mar el 30 y 31 de mayo; y el cierre de las ligas llegará el 12 y 13 de septiembre en una nueva sede, Arenales del Sol, en Elche, con los nacionales de Triatlón SuperSprint por Clubes, Relevos Mixtos y SuperSprint 2x2