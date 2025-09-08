David Pérez, de Triatlón Soriano, se impone también en el Triatlón de Villamuriel

Ester Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina) (1:10:49) y David Pérez Arija (Deporama Triatlón Soriano) (1:00:10) han vuelto a demostrar que le tienen cogida la medida a las pruebas que se celebran en suelo palentino y apenas 15 días después de imponerse en la meta del Triatlón de Lantadilla, disputado en distancia estándar, han vuelto a subirse a lo más alto del pódium en Villamuriel, en este caso, celebrado en la modalidad sprint.

Más de un centenar de deportistas se han dado cita este fin de semana junto a la esclusa 33 del Canal de Castilla para participar en una prueba que ha cerrado la temporada regional de triatlones, además del Circuito de Triatlón Diputación de Palencia.

Por delante, un segmento de natación de 750 metros lineales, a favor de corriente, en las aguas del canal, 21 kilómetros de ciclismo de carretera, a tres vueltas por un trazado completamente llano hacia la P-900 para concluir con 5.000 metros de carrera a pie en un circuito por las calles de la localidad y el camino de Sirga.

En la competición femenina, perfecto entendimiento entre las representantes de la Escuela de Triatlón Salmantina, que han vuelto a copar los tres cajones del pódium.

Tras cubrir el pertinente segmento, en un intervalo de apenas seis segundos han salido del agua Celia González (00:11:24), Sara Rodríguez (00:11:26) y Ester Rodríguez (00:11:30), encaminándose en cabeza hacia el box e iniciar prácticamente juntas el sector ciclista, que han concluido prácticamente a la vez también, llegando las primeras a la transición para afrontar la carrera a pie.

Aunque lo ha intentado, la triatleta local Paula Rodríguez (Triatlón Villamuriel) no ha sido capaz de alcanzarlas pese a marcar el mejor tiempo del sector.

Ha sido en el running donde Ester Rodríguez ha vuelto a dejar constancia de su gran momento de forma, consiguiendo poco a poco abrir brecha ante sus compañeras, imponiendo un ritmo que no han podido seguir y que la ha llevado a firmar el mejor parcial.

Al final, la salmantina ha cruzado en solitario la línea de meta parando el crono en un tiempo de 01:10:49. El segundo lugar ha sido para Sara Rodríguez (01:13:20), cerrando la terna de honor Celia González (01:14:15).

Muy competida ha estado también la prueba masculina en la que el palentino de Deporama Triatlón Soriano David Pérez Arija ha demostrado que iba a por todas desde el primer momento.

Él ha sido el primero en salir del agua (00:09:32) y dirigirse a por su bicicleta, pero consiguiendo apenas unos segundos de ventaja sobre sus competidores.

Ha sido en el ciclismo cuando Ignacio Regalado (CD Fisioterapia Roberto Ramos) ha conseguido reducir esa diferencia llegando ambos a la vez al box y emprendiendo casi a la vez la carrera a pie. Una igualdad que se ha mantenido durante buena parte del tercer segmento.

Ha sido en la tercera vuelta de la carrera a pie cuando Pérez ha incrementado el ritmo logrando acumular unos metros de ventaja que le han llevado a cruzar en solitario la línea de meta (1:00:10) por delante de Ignacio Regalado (01:00:30) y de un Alberto Bravo (Escuela de Triatlón Salmantina) al que le ha sido imposible alcanzarles a pie.

Además de su presencia en los pódiums absolutos individuales, Escuela de Triatlón Salmantina se ha hecho también con el triunfo por equipos tanto femenino como masculino.

