David Pérez Arija, de Triatlón Soriano, campeón regional de triatlón estándar

Lunes, 25 Agosto 2025 08:45

Ester Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina) (02:02:31) y David Pérez Arija (Deporama Triatlón Soriano) (01:46:43) son los nuevos campeones de Castilla y León de triatlón estándar tras imponerse en Lantadilla (Palencia) en la prueba que ha decidido este título regional.

En esta cita ha destacado la Escuela de Triatlón Salmantina, que ha acaparado todo el pódium femenino, se ha subido también al segundo cajón del masculino y se ha llevado el triunfo por equipos en ambas categorías.

Cerca de 80 deportistas se han dado cita este fin de semana en la localidad palentina para participar en la que es ya una de las clásicas del calendario federativo de Castilla y León, que este año ha alcanzado su décimo séptima edición.

La prueba se ha realizado sobre un circuito de 1.500 metros de natación en el río Pisuerga, que debido al estado del cauce se ha hecho en el sentido de las agujas del reloj, 35 kilómetros de ciclismo a dos vueltas por la P-4311 hacia Ítero de la Vega para concluir con 8.400 metros de carrera pie en el camino hacia la ermita de la Virgen de Lantada.

En la carrera femenina, Ester Rodríguez ha tenido que remontar tras salir del agua en tercera posición (28:37), a casi dos minutos de su compañera de equipo Celia González, que ha cubierto este sector en 26:40. Ha sido sobre la bicicleta donde ha recortado la diferencia y se ha puesto en primera posición, puesto que ya no ha abandonado en lo que ha quedado de competición.

Tras marcar el mejor tiempo también en la carrera a pie (00:35:08), ha sido la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 02:02:31. En segundo lugar, su compañera de equipo Sara Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina) (02:08:42), que ha hecho casi toda la prueba a la par que la ganadora pero a la que le ha sido imposible seguir el elevado ritmo que ha impuesto en la carrera a pie, y ha cerrado la terna de honor Celia González (Escuela de Triatlón Salmantina) (02:09:00).

La prueba masculina ha ofrecido un interesante duelo entre David Pérez Arija y Alberto Bravo (Escuela de Triatlón Salmantina) que se ha resuelto a favor del primero.

Tras completar la natación con una diferencia de apenas unos segundos a favor del salmantino, la igualdad se ha mantenido sobre la bicicleta, de la que se ha bajado primero el del Soriano, aunque solo con unos segundos de ventaja sobre su competidor.

Ha sido en el tercer segmento, la carrera a pie, donde Pérez ha marcado el mejor tiempo y se ha consolidado en la primera plaza, parando el crono en un tiempo total de 01:46:43.

Alberto Bravo ha tenido que conformarse con la segunda plaza (01:47:11) mientras que ha cerrado el pódium Rubén Hernando (Club Triatlón Laguna de Duero) (01:48:19).

La jornada ha contado también con una prueba open a la que ha acudido medio centenar de triatletas. Su circuito ha sido exactamente la mitad de la prueba estándar, teniendo que cubrir solo una vuelta en cada uno de los tres sectores.

El triunfo femenino ha sido para Laura Sierra (no federada) (01:00:06), seguida por Abril García (CD Triatlón Laguna de Duero (01:07:27) e Irati Sicilia (SDR Arenas) (01:07:28). En la carrera masculina, ha vencido Enrique Sal (CD Triatlón Laguna de Duero) (00:54:51), seguido de su compañero de equipo Jorge García (CD Triatlón Laguna de Duero) (00:55:57) e Íñigo Sicilia (SDR Arenas) (00:56:57).

Clasificaciones