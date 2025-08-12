Marina Muñoz estrena el palmarés de nueva distancia de Desafío Castilla y León

Martes, 12 Agosto 2025 08:49

La segoviana Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) (02:52:19) y el guipuzcoano Aimar Murua (Peñota Dental Algisigma) (02:36:42) han estrenado el palmarés del nuevo triatlón Desafío Castilla y León que se ha celebrado este fin de semana con un formato diferente al que ha protagonizado las diez ediciones anteriores.

Una cita desarrollada con un único circuito de 1.550 metros de natación, 60 kilómetros de ciclismo y 13,2 kilómetros de carrera pie, ligeramente por debajo de un medio ironman.

Más de tres centenares de triatletas se han dado cita en Medina de Rioseco (Valladolid) para participar este domingo en una prueba que mantiene la categoría de media distancia, siendo puntuable para el ranking nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia y en la que el calor sofocante que se ha mantenido durante todo el día ha sido también protagonista.

El punto de encuentro ha sido una vez más la dársena del Canal de Castilla y el complejo deportivo adjunto. En sus aguas, inusualmente templadas, ha comenzado la prueba.

Entre las féminas, Marina Muñoz ha marcado su impronta desde el primer momento.

Ha cubierto el segmento de natación en 00:22:32, siendo la primera en salir del agua con una ventaja de más de un minuto sobre la segunda en ese sector Anna Noguera (00:23:50) y casi tres y medio sobre Gurutze Frades (00:26:00), con la que todos los augurios apuntaban a que iba a disputarse el triunfo final.

Un amplio margen que le ha valido a Muñoz para mantenerse en cabeza del triatlón en todo momento tras cubrir los 60 kilómetros sobre la bicicleta, sin drafting, por carretera hacia Tamariz de Campos en 01:33:38 y los más de 13 kilómetros de carrera a pie por los caminos de sirga del canal en 00:54:59.

La vizcaína quien a pesar de marcar los mejores tiempos en el ciclismo (01:33:38) y la carrera a pie (00:53:11), ha tenido que conformarse con la segunda posición aunque ha conseguido recortar a solo 49 segundos la diferencia en el crono con Muñoz.

Plata para Gurutze Frades (Independiente) (02:53:09) y bronce para Anna Noguera (Independiente) (02:57:51).

Todo lo contrario ha pasado en la prueba masculina, donde ha habido que esperar hasta el último sector para que quedara claro quién se iba a quedar con el triunfo final.

No ha salido muy bien posicionado Aimar Murua del agua, noveno, formando parte de un grupo de casi una decena de corredores, con un tiempo de 00:22:08, a casi dos minutos del primero, su compañero de equipo Ander Noain.

Aunque ha ido recuperando puestos sobre la bicicleta, donde ha marcado el quinto mejor crono (01:25:00) ha salido a correr varios minutos por detrás de Sergio López (Saltoki Trikideak) que parecía haber sentenciado la prueba en el ciclismo volviendo a la T2 tras invertir 01:21:23 en pedalear.

Ha sido, sin embargo, una increíble carrera a pie, a una media de 03:38 minutos el kilómetro, lo que le ha permitido registrar el mejor tiempo del segmento (00:47:58) y ha aupado a Aimar Murua hasta la victoria con un tiempo total de 02:36:42. El segundo puesto ha sido para Sergio López (Saltoki Trikideak) (02:38:19) y ha cerrado la terna de honor Mikel Mugica (Independiente) (02:39:12).

Por equipos, solo ha sido posible la clasificación masculina.

El primer puesto ha sido para Peñota Dental Alusigma, quedando en segundo lugar Deporama Triatlón Soriano y tercero Club Deportivo Triatlón Aranda.

Clasificaciones