La afición rojilla pita al Numancia, incapaz de ganar al colista Sámano

Domingo, 12 Octubre 2025 19:36

El Numancia no ha podido esta tarde pasar del empate sin goles, y gracias, frente al colista Sámano. La afición rojilla ha mostrado su malestar a la plantilla y técnico, con una pitada, al término del encuentro.

El Numancia sigue retrasando su reacción en el grupo I de Segunda RFEF, en la que el filial del Depor sigue disparado. Ya lleva seis victorias de sendos empates, lo que complica, y mucho, las aspiraciones del Numancia de conseguir el ascenso directo a Primera RFEF.

Es más, si el juego del equipo rojillo sigue por estos derroteros, tendrá que mirar más los puestos de descenso. De 18 puntos, sólo ha sumado ocho. Con esta cosecha, el Numancia tiene mucho que reflexionar y corregir.

El Numancia, con cuatro novedades en el once, ha seguido con sus problemas de siempre. El Numancia ha llevado la iniciativa en la primera parte, ante un rival que, colista, ha planteado un sistema con cinco defensas, a la espera de su ocasión.

Y ante este panorama, el equipo de Abel Segovia ha movido el balón pero no ha tenido mordiente en ataque para complicar a su rival y ponerse en ventaja.

Por el contrario, el Sámano ha pillado a la contra a la defensa rojilla y Fermín ha salvado bajo palos un balón que hubiese supuesto la ventaja visitante. Además le han anulado un gol tras una falta en ataque, antes del descanso.

El Numancia ha tenido su ocasión en un contragolpe en el que Héctor Peña ha visto como su disparo colocado no cogía puerta por centímetros. Un defensa cántabro ha llegado a tiempo para despejar un balón franco para Juancho.

El equipo cántabro ha tenido otra posibilidad de ponerse en ventaja, pero Moustahpa, hoy central, ha cerrado a tiempo un remate claro.

El descanso tampoco le ha sentado bien al Numancia, que

El Numancia ha seguido controlando el balón, pero sin generar peligro.

La ocasión más clara en esta segunda parte ha sido también para el Sámano, que no ha aprovechado un rechace tras jugada por la banda.

El Numancia ha tenido su oportunidad, en el recién incorporado Hugo Matos, que tras marcharse de varios rivales y plantarse sólo en el área, no ha podido disparar con fuerza y dirección suficientes .

Con este panorama, la afición rojilla ha sumado una nueva desilusión y ha expresado su malestar despidiendo al equipo y al cuerpo técnico con pitos.