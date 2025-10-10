El Numancia, a evitar desconexiones frente al colista Sámano

Viernes, 10 Octubre 2025 17:05

El Numancia sólo piensa en la victoria frente al colista Sámano, que visita este domingo en el nuevo estadio de Los Pajaritos. Evitar las desconexiones, es una de sus asignaturas pendientes.

https://www.youtube.com/live/icXPNpXWaAM

El equipo de Abel Segovia necesita olvidar cuanto antes su derrota de la última jornada, frente a la UD Sarriana, un equipo que rentabilizó al máximo sus aproximaciones a la meta rojilla.

El propio entrenador numantino, Abel Segovia, ha reconocido este viernes a los periodistas, en la previa del partido (domingo, 17:00 horas, Los Pajaritos”, que "sería preocupante” tener un mal resultado frente al equipo cántabro.

Para evitar sobresaltos, el entrenador rojillo ha reconocido que espera la mejor versión de su equipo, que está siendo penalizado en los partidos por lo que el entrenador ha calificado de “desconexiones".

Segovia ha confirmado que Berto, tras superar una fascitis plantar, será uno de los integrantes de la convocatoria, mientras seguirá siendo baja el central Carlos Gutiérrez, con molestias en su tobillo. Otro central, Olivera, tampoco estará frente al Sámano, al estar convocado con su selección.

"Hacemos muchas cosas bien para lograr muy poco y el rival con dos cositas nos hace mucho daño", ha resumido Segovia sobre el balance de su equipo en este inicio de temporada.

Para Segovia, la culpa de que el Numancia no sume más puntos a estas alturas de campeonato son la falta de concentración que tiene el equipo en momentos puntuales del partido.

"No podemos perder la concentración como lo estamos haciendo y lo tenemos que corregir", ha recalcado.

El entrenador rojillo ha señalado que quiere ver un Numancia intenso "durante los 98 minutos que puede durar un partido y no sólo durante 75".