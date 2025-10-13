El filial del Depor, dueño y señor del grupo I de Segunda RFEF

Lunes, 13 Octubre 2025 08:56

El filial del Deportivo, el Fabril, sigue imparable en el grupo I de Segunda RFEF. Sólo sabe ganar en este inicio de temporada, mientras el Numancia mantiene en vilo a su afición. Lejos parece la plaza de ascenso directo.

https://rfef.es/es/noticias/clasificaciones-se-mira-pero-no-se-toca

Después de dos victorias consecutivas fuera de casa, en Astillero y Astorga, el Fabril ha regresado este fin de semana, en la sexta jornada, al campo Arsenio Iglesias, con triunfo por 2-0 ante el UP Langreo.

Con este resultado, los fabrilistas lideran la clasificación con 18 puntos de 18 posibles.

El entrenador del filial gallego, Manuel Pablo, no ha podido contar con 3 futbolistas que citó Antonio Hidalgo con el Depor a Málaga: Hugo Ríos, Samu y Quique Teijo.

El próximo domingo 19 de octubre, el Fabril visita al CD Lealtad de Villaviciosa.

Bil Nsongo (Deportivo Fabril) es el máximo goleador de Segunda Federación con 7 dianas.

El Numancia, actualmente a diez puntos de líder y a cuatro del corte de los equipos que están en zona de promoción, recibe al Salamanca el próximo domingo por la tarde, con la necesidad de ganar.

Más igualdad

En el resto de grupo de Segunda RFEF hay de momento más igualdad que en el primero.

En el grupo 2, hay tres clubes que empatan a 13 puntos, al término de la sexta jornada.

El Utebo FC se ha abonado a las remontadas, y lo ha hecho imponiéndose a una SD Logroñés que no conocía la derrota.

Les acompaña el otro equipo de Logroño, la UD Logroñés, que después del primer tropiezo no ha vuelto a caer (2-1). El tercero en discordia es el CD Tudelano, que ha tomado Las Llanas para seguir a rebufo (1-2).

En el Grupo 3, este fin de semana las espadas estaban en todo lo alto, con un partidazo entre dos aspirantes al ascenso, el Barça Atlètic y el Reus FC Reddis.

Sin embargo, los culés han demostrado que ahora mismo no hay nadie más fuerte que ellos, y lo han hecho con un contundente 4-2, destacando el hat-trick conseguido por Víctor Barberà.

El CD Extremadura ha dormido como primer clasificado del Grupo 4 un fin de semana más, y lo hará a pesar de no haber ganado.

Un peleado empate a cero ante el Lorca Deportiva les permite sumar un punto que los sigue manteniendo líderes en solitario.

Pero no pueden dormirse, porque el FC La Unión Atlético se coloca como segundo clasificado con 12 puntos tras romper la invencibilidad del Linares Deportivo (3-1

Y ha sido en el Grupo 5 donde se ha dado la mayor sorpresa de la jornada.

El Tenerife "B", que llegaba a esta jornada como líder invicto, ha recibido a una UD Yugo Socuéllamos que iniciaba la jornada como colista y sin conocer la victoria. Los manchegos han logrado una auténtica machada, venciendo por 0-1 en feudo tinerfeño y deteniendo el portero visitante Adrián López una pena máxima al final del encuentro.

Para fortuna de los chicharreros, la UD Sanse también ha caído en su partido (0-1), lo que les permite ser primeros un fin de semana más.