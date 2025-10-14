El CA Numancia copa el podio regional de billar a tres bandas

Martes, 14 Octubre 2025 17:26

El Círculo Amistad Numancia volvió a brillar en casa en una nueva cita del circuito de Castilla y León de Billar a Tres Bandas, disputada durante cuatro días en el Casino soriano y concluida este domingo con un total de 45 jugadores.

Carlos Cortés se proclamó campeón tras imponerse en la final a su compañero y reciente fichaje numantino, Rafael Soto, después de haber eliminado en semifinales a otro favorito local, Pedro Camarero.

El tercer puesto fue para el leonés Eduardo Lera, que frenó a Eduardo Molina en su intento de completar un cuarteto íntegramente numantino. Aunque en esta edición no participaron algunos nombres destacados del circuito, como el vallisoletano Salvador Díez o el ponferradino Jesús Antón, el torneo volvió a batir récord de participación.

Completaron los cuartos de final los vallisoletanos Julián Arias y Justo Hernández, junto al ponferradino José Ángel Blanco. Muy cerca se quedaron los numantinos Felician Farcas, Fernando Méndez y Enrique Bravo, que alcanzaron la fase final.

Todos los partidos del evento están disponibles para su visualización en el canal oficial del club, YouTube @c.a.numanciasoria, donde también puede verse la imagen de los semifinalistas: Camarero, Cortés, Soto y Lera.

La clasificación final confirmó el dominio soriano:

Carlos Cortés, campeón. Rafael Soto, subcampeón. Pedro Camarero. Eduardo Lera.

En semifinales, Cortés venció a Camarero con una brillante media de 1.250, mientras Soto se impuso a Lera con 0.760.

En la final, Cortés firmó una nueva exhibición (40-25) con una media de 1.000, consolidando el gran momento de forma del CA Numancia, que suma ocho victorias en las nueve últimas pruebas del circuito regional.