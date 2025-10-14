El Numancia comunica cese a su entrenador Abel Segovia

Martes, 14 Octubre 2025 21:48

El Numancia ha anunciado este martes que Abel Segovia deja de ser entrenador del primer equipo rojillo.

El club ha agradecido en un comunicado el trabajo y el esfuerzo realizado por el técnico sevillano a pesar de no conseguirse los resultados deseados y le ha deseado lo mejor en su futuro personal y profesional.

El Numancia, en las seis primeras jornadas del campeonato, sólo ha sumado ocho puntos, lejos de los 18 que tiene ya el filial del Deportivo de La Coruña, el Fabril.

El equipo rojillo que ha vuelto en pretemporada en reiterar que aspiraba de nuevo al ascenso directo a Primera RFEF, no ha terminado de dar todo lo que se espera de él en este inicio de campeonato.

El próximo domingo recibirá al Salamanca en Los Pajaritos.