Hector Díez, campeón del mundo de patinaje artístico

Jueves, 23 Octubre 2025 19:09

El patinador soriano Héctor Díez es el nuevo campeón del mundo de patinaje artístico.

Lo ha conseguido en el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico celebrado en Pekín, donde el patinador soriano, de 22 años, ha sumado 243,44 puntos, entre el programa corto y largo, con una ventaja de casi 12 puntos sobre el segundo clasificado, el también español Arnau Pérez.

En el programa corto, Díez ha sumado 98,02 puntos y en el largo, disputado esta misma tarde, ha completado la puntuación que le ha aupado como nuevo campeón del mundo de patinaje artístico.

El podio lo ha completado el portugués Diogo Craveiro.

La selección española de patinaje artístico en línea ha protagonizado una actuación sobresaliente en el Campeonato del Mundo celebrado en Pekín, consiguiendo un total de tres medallas que confirman el excelente estado de forma del patinaje nacional en la escena internacional.

Más de 900 patinadores se han dado cita en Pekín para competir en 8 modalidades.