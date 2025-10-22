Daniel Berná afronta final del Tumi Spain Golf Tour con reto de estar arriba

Miércoles, 22 Octubre 2025 16:05

Daniel Berná afronta a partir de este jueves y hasta el sábado la Gran Final PGA de España by Panorámica, la final del II Tumi Spain Golf Tour 2025, que tendrá como escenario, por segundo año consecutivo, el Panorámica Golf, el campo de San Jordi, en Castellón.

El jugador del Club de Golf Soria llega con la moral por las nubes a un torneo que reúne a los 40 mejores del Orden de Mérito del circuito de la PGA española.

Berná figura en la séptima plaza de este ranking, avalado por una trayectoria ascendente en el circuito que culminó con su triunfo en la quinta y última prueba, el Campeonato de Castilla y León de Profesionales PGA de España, disputada en su club del 1 al 3 octubre.

Con anterioridad, Berná había sido 22 en el Campeonato de la PGA de España de Dobles, en Izki, Vizcaya (3-4 abril); 29 en el Bizkaia PGAe Open, en el Meaztegi Golf, Álava (20-22 junio); 12 en el Campeonato de Madrid de la PGA de España, en El Encín, Madrid (16-18 julio); y segundo en el Campeonato de la PGA de España, en el New Sierra Golf, Murcia (10-12 septiembre). Una trayectoria, por tanto, en progreso y que ahora le permitirá intentar luchar por mejorar el noveno puesto que firmó en la edición del 2024 de esta misma final.

Para ello, deberá hacer frente a una nómina de participantes de auténtico lujo.

Así, estarán los restantes ganadores del año dentro del circuito de la PGA: Jordan Gibb y Liam Murray (ganadores del Campeonato PGA de Dobles), Mariano Galiano (Bizkaia PGAe Open), que además es el defensor del título de la final, Rubén de la Fuente (Campeonato de Madrid) y Emilio Cuartero (Campeonato PGA de España).

También participarán el madrileño Pedro Oriol, segundo de la Orden de Mérito y que este año se ha quedado tres veces (Meaztegi, El Encín y Golf Soria) al borde de la victoria, así como ganadores de otros años, como Alfonso Buendía, José Luis Adarraga, Toño Hortal, David Borda y un largo etcétera. Estará igualmente en liza el líder de la Orden de Mérito, Javier Sáinz, y tampoco hay que olvidar a todo un mito como José María Olazábal, que será uno de los invitados al torneo y con quien el año pasado Daniel Berná tuvo la oportunidad de compartir una vuelta en esta misma final.