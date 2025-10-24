Dos másters territoriales, las próximas citas para volantistas sorianos

Viernes, 24 Octubre 2025 08:43

El Club Bádminton Soria-CS24 afronta este fin de semana su actividad competitiva con la participación en dos Másters Territoriales, la competición de mayor entidad que puede convocar cada Federación Autonómica.

Los ocho jugadores que competirán lo harán, una parte en la localidad cántabra de Liencres y el grupo más numeroso lo hará en Teruel.

Hasta tierra turolenses se desplazarán los jugadores sub15: Jimena Ayllón y Aarón Barrera quienes apurarán estas citas para afinar su preparación de cara a su participación en el Campeonato de España, Isabel Corchón que comenzará a competir ya en la categoría sub19 y el grupo de veteranos que en esta ocasión lo compondrá: Gustavo Barrera, Santiago Martínez y José Carlos Pérez.

Por otro lado, María González y Daniel Marín, de categorías sub19 y sub15 respectivamente, harán lo propio y competirán en Liencres. Según la convocatoria de la prueba podrán competir en las tres modalidades posibles, partiendo Daniel Marín como segundo favorito en su cuadro de individual y cuarto cabeza de serie en los dobles masculino.

Ambas pruebas se llevarán a cabo el sábado y desde el Club Bádminton Soria-CS24 se espera la consecución de metales en ambos eventos.