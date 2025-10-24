El Ingenieros de Soria Touch Rugby afronta en Getxo su segundo torneo de las Six Darts Series

El equipo de Touch Rugby del Ingenieros de Soria viajará este fin de semana a tierras vascas para disputar su segundo torneo oficial dentro de las Six Darts Series de Touch Rugby.

En esta ocasión, la sede será el campo multideportivo de Fadura, en el municipio vizcaíno de Getxo, una localidad con una gran tradición rugbística.

El club anfitrión, Getxo Rugby Taldea, cuenta con una de las canteras más potentes del norte de España: su equipo sénior femenino milita en la Liga Iberdrola de Rugby (División de Honor Femenina), donde actualmente ocupa la segunda posición, mientras que el conjunto masculino, un histórico del rugby vasco, compite en la División de Honor B tras varios años en la máxima categoría.

Pero este fin de semana, será el Touch Rugby el protagonista.

Tras su primera cita en Arroyo de la Encomienda hace apenas un mes, donde el Ingenieros de Soria dejó buenas sensaciones pese a no conseguir victorias, el conjunto soriano afronta esta nueva jornada con la intención de seguir sumando experiencia y consolidando su crecimiento en una competición que reúne a equipos de gran nivel.

El equipo ha trabajado con intensidad en las últimas semanas y viajará a Getxo con su convocatoria completa, formada por 16 jugadores y jugadoras, dentro de un grupo que ya alcanza las 27 fichas federativas y que continúa creciendo con nuevas incorporaciones cada semana.

El Touch Rugby es una modalidad mixta y sin contacto, en la que la velocidad, la coordinación y la resistencia física sustituyen a los placajes tradicionales.

Este formato, que promueve la inclusión y la participación, ha logrado atraer a deportistas de distintos perfiles y edades, generando además un ambiente de equipo muy positivo que se ha trasladado tanto a los entrenamientos como a la afición.

El torneo de Getxo tendrá un formato de liga todos contra todos, tras el cual los dos equipos con más puntos disputarán la final.

El Ingenieros de Soria Touch Rugby debutará a las 10:50 horas frente a los Rebels de Mallorca, y continuará la jornada enfrentándose sucesivamente a Pakaru (Madrid), Arroyo Alligators (Valladolid), Intocables (Santander) y, para cerrar la fase, a los anfitriones de Getxo.

Aunque el objetivo principal sigue siendo seguir acumulando minutos y experiencia, el equipo soriano confía en mantener la línea competitiva mostrada en Arroyo de la Encomienda y seguir progresando en su primer año de andadura oficial dentro de las Six Darts Series.

Convocatoria del Ingenieros de Soria Touch Rugby: Rubén Martínez, Álvaro Moreno, Yexina Salcines, Diego Marqués, Johender Pérez, Gonzalo Caballé, Raúl Soria, Andrea Cuevas-Mons, Kary Ramos, Beatriz Ramos, Pedro Fernández, Eliexer Pérez, Carlos Tundidor, Miguel Ángel Gómez, Jorge Gaspar y Nuane Alfonso.