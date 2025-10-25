La Peña Madridista Soriana organiza XXVI edición de Campeonato de Guiñote

La Peña Madridista Soriana organizará en noviembre la vigésimo sexta edición de su Campeonato de Guiñote.

El campeonato comenzará el 11 de noviembre

Las inscripciones, con una cuota de 20 euros por pareja, hay que formalizarlas el 5 y 6 de noviembre en la sede de la peña, en horario de 20.00 a 21.00 horas.

El campeonato, que se celebrará por eliminatorias, destina 700 euros para la pareja que resulte ganadora.

La organización realizará el 10 de noviembre, a las 20.00 horas, el sorteo para los enfrentamientos de las diferentes parejas.

La competición se desarrollará en horario de 20:00 a 22:00 horas.

Para ello, según ha advertido la organización, tiene que haber un mínimo de 32 parejas inscritas.

La pareja ganadora se embolsará 700 euros; la segunda, 350 euros, y la tercera, 200 euros.

