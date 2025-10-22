Javier del Santo compite en Sevilla en la Copa de España Absoluta de Pool

Miércoles, 22 Octubre 2025 07:23

El billarista soriano Javier del Santo Sanz, representante del CA Numancia de Billar, ha participado el pasado fin de semana en la 1ª Prueba de la Copa de España Absoluta de Pool 2025/2026, disputada en las instalaciones del X-United Sevilla.

Del Santo completó el torneo en el puesto 33 de un total de 105 participantes, tras conseguir dos victorias y dos derrotas en la modalidad de 9-Ball.

En su estreno cayó ante Francisco José Díaz Pizarro (1-8), pero posteriormente se impuso con autoridad a Quique Reina García (8-0) y a Ricardo Ortega Pérez (8-4).

Su recorrido terminó en la cuarta ronda al perder frente a Renzo Sierra (3-8), jugador que alcanzó el subcampeonato del torneo.

La cita reunió a los principales jugadores del panorama nacional, marcando el inicio del calendario competitivo de la temporada 2025/2026.

Con este resultado, Javier del Santo sitúa al CA Numancia de Billar entre los clubes presentes en el circuito nacional y refuerza la representación de Soria en la élite del pool español.