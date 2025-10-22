La Escuela Trebia y los equipos sénior del Ingenieros debutan en Zaragoza

El Ingenieros de Soria ha vivido el pasado sábado una jornada intensa y llena de emociones en Zaragoza.

La jornada comenzó con la Escuela Trebia de Rugby, donde los más pequeños y pequeñas demostraron su entusiasmo y evolución.

Cada uno, desde los más experimentados hasta los más novatos, mostró su pasión por el rugby y la promesa de un futuro brillante para el club.

Más tarde, el equipo sénior masculino saltó al campo del Universitario de Zaragoza.

El marcador final, 39-21, reflejó un partido que estuvo muy igualado hasta los últimos diez minutos.

En la primera parte, el Ingenieros tuvo que lidiar con varias indisciplinas que provocaron golpes de castigo en contra, obligando a defender con intensidad.

Aun así, la buena actuación del medio melee, Marce, y el esfuerzo colectivo mantuvieron al equipo en la pelea. Sin embargo, la superioridad física de los locales en el tramo final decantó el resultado a su favor.

En cuanto al equipo sénior femenino, el resultado final fue 44-7 a favor del Universitario de Zaragoza.

Aunque el marcador pueda parecer abultado, la primera parte fue muy competitiva, con las sorianas defendiendo con mucha fuerza y dejando el marcador en 14-7 al descanso. La evolución del equipo femenino es notable, con un plantel renovado que va ganando experiencia cada temporada.

A pesar de la diferencia física y de plantilla con el rival, el equipo mostró una gran actitud y un crecimiento evidente.

En definitiva, la jornada dejó buenas sensaciones y la certeza de que el trabajo y la evolución continúan.

Tanto en la escuela como en los equipos sénior, el Ingenieros de Soria sigue creciendo y afrontando cada desafío con ilusión y determinación.