Seis numantinos en fase final del regional de Billar A Tres Bandas de Ponferrada

Jueves, 27 Noviembre 2025 08:48

El sábado 29 y el domingo 30 de noviembre la segunda prueba regional de Billar A Tres Bandas llega a su fase final con 21 jugadores, de los cuales 6 son numantinos. Carlos Cortés lidera el ranking y le sigue Pedro Camarero entre los cabezas de serie.

Junto a ellos se clasificaron hace un par de semanas Jerónimo Miguel, Enrique Bravo, Fernando Méndez y Rafael Soto.

El Círculo Amistad Numancia de Billar podría llegar a colar a 5 de ellos entre los cuartofinalistas, si el sábado cuatro de ellos lideraran sus grupos y uno de ellos fuera el mejor segundo.

Por desgracia, Camarero junto a Soto y Méndez conformarán uno de ellos, con lo que uno de ellos no tendrá opción de pase al domingo.

Entre los favoritos volverán a estar el pucelano Salvador Díez y el ponferradino Jesús Antón, que registra como Soria un nuevo récord de participación este 2025 con 50 jugadores.

Algunos partidos podrán seguirse desde el canal de YouTube del Club Billar Ponferrada: https://www.youtube.com/@billarponferrada2663/streams