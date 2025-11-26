Vanessa Palomar, nuevo cinturón negro 6º Dan de Judo

Vanessa Palomar Hernández, del Judo Club San José, tras haber superado los requisitos establecidos por la Real Federación Española de Judo y DD. AA. ha recibido el diploma que acredita como Cinturón negro 6º Dan de Judo.

Esta distinción se materializaba este pasado sábado en la Gala anual de la Real Federación de Judo y DD.AA., que tenía como escenario la sede el Comité Olímpico Español.

A la velada asistieron, entre otras personalidades, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

Con este nuevo grado, Palomar sube un escalón en su dilatada carrera, que entre sus logros cuenta entre otros muchos, con los títulos de campeona de España Sub-18 en el año 2000 y el Campeonato del Mundo Veteranas F2 en el año 2014.

Un currículum al que suma ahora el cinturón rojo y blanco, convirtiéndose en una de las judokas mas jóvenes, no solo a nivel autonómico, si no también nacional, en obtener este grado.

Los cinturones indican el rango del luchador en judo.

El rango muestra la habilidad y la experiencia alcanzada por el competidor.

Se organizan por colores, siendo el blanco el más bajo y el negro el más alto.

El negro, también denominado dan, tiene a su vez tiene 10 grados avanzados.

Del cinturón negro se pueden pasar 10º dependiendo de la experiencia, siendo el 10º el último nivel o judan.